Інтерфакс-Україна
04:45 14.05.2026

Четверо постраждалих у Києві через атаку РФ

Через нічну масовану російську атаку по Києву постраждали чотири людини, повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко.

"Станом на зараз внаслідок атаки четверо постраждалих", – написав він у Телеграм.

За словами глави МВА, в Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок. Сталося обрушення конструкцій. Під завалами є заблоковані люди.

На іншій локації в Голосіївському районі пошкоджено недіючу будівлю.

В Оболонському районі також фіксують наслідки атаки. Є пошкодження нежитлової будівлі.

У Солом'янському районі на парковці горить автомобіль.

За іншою локацією в Дніпровському районі пошкоджено житловий будинок. Інформація уточнюється.

Водночас мер Віталій Кличко пише про пожежа на АЗС та МАФів в Дарницькому районі. А в Дніпровському районі влучання в приватний житловий будинок.

Такоє він зазначив, що в Оболонському районі уламки впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків в квартиру на 12-му поверсі житлового будинку. Виникло загоряння.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2369

https://t.me/vitaliy_klitschko/6603

Теги: #київ #постраждалі #атака

21:07 13.05.2026
