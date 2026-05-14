Четверо постраждалих у Києві через атаку РФ
Через нічну масовану російську атаку по Києву постраждали чотири людини, повідомив очільник МВА Тимур Ткаченко.
"Станом на зараз внаслідок атаки четверо постраждалих", – написав він у Телеграм.
За словами глави МВА, в Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок. Сталося обрушення конструкцій. Під завалами є заблоковані люди.
На іншій локації в Голосіївському районі пошкоджено недіючу будівлю.
В Оболонському районі також фіксують наслідки атаки. Є пошкодження нежитлової будівлі.
У Солом'янському районі на парковці горить автомобіль.
За іншою локацією в Дніпровському районі пошкоджено житловий будинок. Інформація уточнюється.
Водночас мер Віталій Кличко пише про пожежа на АЗС та МАФів в Дарницькому районі. А в Дніпровському районі влучання в приватний житловий будинок.
Такоє він зазначив, що в Оболонському районі уламки впали на триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків в квартиру на 12-му поверсі житлового будинку. Виникло загоряння.
