Інтерфакс-Україна
Події
04:39 14.05.2026

На Чернігівщині ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві – ДСНС

1 хв читати

На Чернігівщині ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві, яка виникла ще 8 травня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, вогонь охопив близько 350 гектарів території.

До ліквідації загоряння були залучені рятувальники, працівники лісництва, місцева пожежна команда та сили інших служб.

У відомстві наголосили, що завдяки злагодженим діям усіх служб вдалося не допустити поширення полум'я на більші площі та населені пункти.

Жертв та постраждалих немає, додали в ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/63749

Теги: #чернігівська #ліс #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:12 12.05.2026
Рятувальники ліквідували пожежу електропоїзда на Черкащині – ДСНС

11:06 11.05.2026
Пожежу у Чорнобильській зоні локалізовано, внаслідок бойових дій є відключення в п'яти областях – Міненерго

17:18 10.05.2026
Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

10:59 10.05.2026
ДСНС: у Зоні відчуження продовжують ліквідацію масштабної лісової пожежі

02:36 09.05.2026
Унаслідок удару дронів по селу на Чернігівщині загинув мирний житель, двоє поранені

22:30 08.05.2026
Рятувальники локалізували пожежу на 500 га у Поліському природному заповіднику на Житомирщині

11:25 08.05.2026
На прикордонні Чернігівщини вирує масштабна лісова пожежа

09:50 08.05.2026
На Закарпатті ліквідовано масштабну лісову пожежу – ДСНС

08:02 08.05.2026
Пожежа в Зоні відчуження на Київщині охопила понад 1100 га, триває масштабна ліквідація – ДСНС

22:16 07.05.2026
На Бучанщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі – ДСНС

