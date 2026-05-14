На Чернігівщині ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві – ДСНС

На Чернігівщині ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві, яка виникла ще 8 травня, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, вогонь охопив близько 350 гектарів території.

До ліквідації загоряння були залучені рятувальники, працівники лісництва, місцева пожежна команда та сили інших служб.

У відомстві наголосили, що завдяки злагодженим діям усіх служб вдалося не допустити поширення полум'я на більші площі та населені пункти.

Жертв та постраждалих немає, додали в ДСНС.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/63749