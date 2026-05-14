Україна та Велика Британія домовились про нові санкції проти РФ, зокрема, щодо тіньового флоту та електроніки для ВПК

Радник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк провів зустріч із представниками посольства Великої Британії в Україні, за підсумками якої сторони домовились продовжувати співпрацю щодо запровадження нових санкційних рішень проти РФ, повідомила пресслужба президента.

На зустрічі обговорювалася підготовка нових санкційних пакетів та розширення вже наявних обмежень. Зокрема, йшлося про посилення контролю над імпортом електроніки, яку використовують для забезпечення російського ВПК, а також про додаткові заходи щодо зупинки суден російського тіньового флоту.

Власюк подякував британській стороні за санкційний пакет від 11 травня, спрямований проти осіб, причетних до викрадення українських дітей. За його словами, у цьому пакеті Велика Британія врахувала майже 70% пропозицій України. Зокрема, до санкційного списку потрапили директор центру "Воїн"Дмитро Шевченко та сам центр, залучений до незаконної депортації дітей із тимчасово окупованих територій.

З початку повномасштабного вторгнення Велика Британія ухвалила майже 30 санкційних рішень щодо понад 3 тисяч фізичних і юридичних осіб та суден тіньового флоту. Україна синхронізувала всі 11 британських санкційних рішень за 2025 рік і частково – рішення 2026 року.

