Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

Над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20, повідомив віцепрем'єр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Польські літаки перехопили над міжнародними водами Балтійського моря російський розвідувальний літак Іл-20. Це чергові агресивні дії Російської Федерації та перевірка наших систем протиповітряної оборони", – написав він у соцмережі X.

Він пояснив, що польоти з вимкненими транспондерами можуть становити загрозу для інших літаків.

"Кожна подібна провокація зустріне негайну реакцію наших пілотів", – додав польський міністр.

