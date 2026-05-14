Інтерфакс-Україна
Події
01:27 14.05.2026

Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем

1 хв читати

Над міжнародними водами Балтійського моря польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20, повідомив віцепрем'єр – міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

"Польські літаки перехопили над міжнародними водами Балтійського моря російський розвідувальний літак Іл-20. Це чергові агресивні дії Російської Федерації та перевірка наших систем протиповітряної оборони", – написав він у соцмережі X.

Він пояснив, що польоти з вимкненими транспондерами можуть становити загрозу для інших літаків.

"Кожна подібна провокація зустріне негайну реакцію наших пілотів", – додав польський міністр.

Джерело: https://x.com/KosiniakKamysz/status/2054621236605456569

Теги: #польща #винищувачі #розвідник #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:59 14.05.2026
Посольство України засудило напад на українських підлітків у Варшаві та закликало польську поліцію розібратися

Посольство України засудило напад на українських підлітків у Варшаві та закликало польську поліцію розібратися

22:40 13.05.2026
Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

21:13 13.05.2026
На Запорізькому напрямку росіяни вчинили наругу над тілами двох загиблих українських захисників – Офіс генпрокурора

На Запорізькому напрямку росіяни вчинили наругу над тілами двох загиблих українських захисників – Офіс генпрокурора

20:34 13.05.2026
Будапешт викликав російського посла через атаку по Закарпаттю

Будапешт викликав російського посла через атаку по Закарпаттю

20:05 13.05.2026
Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

19:50 13.05.2026
Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

23:20 12.05.2026
Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

18:27 12.05.2026
Сибіга обговорив із Сікорським тиск на РФ та євроінтеграцію України

Сибіга обговорив із Сікорським тиск на РФ та євроінтеграцію України

07:12 11.05.2026
Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

Трамп подякував Лукашенку за співпрацю у звільненні політв'язнів

12:58 09.05.2026
Латвія піднімала винищувачі через можливу повітряну загрозу біля кордону з РФ

Латвія піднімала винищувачі через можливу повітряну загрозу біля кордону з РФ

ВАЖЛИВЕ

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ПС ЗСУ: Знешкоджено 710 ворожих БпЛА із 753, є влучання 27 дронів на 26 локаціях

Атака РФ може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет – радник міністра оборони

Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

ОСТАННЄ

На фронті відбулось 187 боєзіткнень за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

УЧХ працює в регіонах, що постраждали від російських ударів дронами

Зеленський: на саміті "Бухарестської дев'ятки" досягнуто нових домовленостей у форматі Drone Deals та з оборонної співпраці

НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

У Сумах біля зупинки громадського транспорту вибухнула граната, загинув чоловік – поліція

Норма про вміст 7-10% біоетанолу в бензинах з 1 липня 2026р може додати до його ціни до 4 грн/л – власник UPG

У Конгресі США петиція для примусового голосування законопроєкту про нову допомогу Україні зібрала 218 підписів

Глава МЗС Сербії пообіцяв підтвердити участь України у виставці EXPO 2027

Зеленський подякував Мадяру за засудження РФ: Москва знову демонструє, що є спільною загрозою для України і Європи

Зеленський запропонував президенту Румунії співпрацю по Drone Deal

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА