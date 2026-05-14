Інтерфакс-Україна
00:59 14.05.2026

Посольство України засудило напад на українських підлітків у Варшаві та закликало польську поліцію розібратися

Посольство України в Республіці Польща засудили напад на групу українських підлітків у Варшаві та закликає польські органи правопорядку розібратися в ситуації, повідомила пресслужба посольства.

Інцидент трапився 7 травня поточного року. Внаслідок цього тяжкі тілесні ушкодження отримав 16-річний громадянин України Артем.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які прояви насильства, ксенофобії, мови ненависті та агресії за національною чи мовною ознакою. Особливе занепокоєння викликає те, що жертвами нападу стали неповнолітні, які були змушені залишити свої домівки через російську агресію проти України та шукали безпеки в Польщі", – йдеться в повідомленні.

У посольстві висловили вдячність польській поліції та медикам за оперативне реагування й надану допомогу.

"Закликаємо компетентні органи Республіки Польща провести всебічне, неупереджене та швидке розслідування, встановити й притягнути до відповідальності всіх винних у цьому нападі", – наголосили в посольстві.

У зовнішньполітичному відомстві заявили, що й надалі реагуватимуть на всі випадки насильства або дискримінації щодо громадян України та надаватимуть необхідну консульську підтримку постраждалим.

Джерело: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1293452596267323&set=a.112938434318751&type=3&mibextid=wwXIfr&rdid=LCvRTVU4lYNk3qWJ&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F14hcbWRqomZ%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr#

Теги: #польща #напад #підлітки

