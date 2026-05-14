На фронті відбулось 187 боєзіткнень за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

Російські війська від початку доби 187 раз атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 187 бойових зіткнень. Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6392 дрони-камікадзе та здійснив 2638 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення. Противник здійснив 75 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, шість із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку ворог 16 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Рибалчине, Охрімівка та Стариця.

На куп'янському напрямку українські оборонці зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.

На лиманському напрямку українські військові відбили чотири спроби загарбників просунутися у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве та Озерне.

На краматорському напрямку українські захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони успішно відбили вісім ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.

На покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 56 окупантів та 14 – поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено один танк, три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів", – сказано в повідомленні.

На гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвижівська, Залізничне, Верхня Терса, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На оріхівському напрямку противник вісім разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили дві штурмові дії в напрямку Антонівки.

