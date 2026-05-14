Інтерфакс-Україна
Події
00:23 14.05.2026

На фронті відбулось 187 боєзіткнень за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

2 хв читати

Російські війська від початку доби 187 раз атакували позиції Сил оборони України, найбільшу активність ворог проявляв на покровському та гуляйпільському напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Загалом від початку цієї доби відбулося 187 бойових зіткнень. Противник здійснив 55 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6392 дрони-камікадзе та здійснив 2638 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

На північно-слобожанському і курському напрямках відбулося чотири боєзіткнення. Противник здійснив 75 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, шість із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На південно-слобожанському напрямку ворог 16 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Лиман, Рибалчине, Охрімівка та Стариця.

На куп'янському напрямку українські оборонці зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.

На лиманському напрямку українські військові відбили чотири спроби загарбників просунутися у районах населених пунктів Лиман, Дробишеве та Озерне.

На краматорському напрямку українські захисники зупинили дві ворожі атаки в районі населеного пункту Никифорівка.

Сили оборони успішно відбили вісім ворожих штурмів на костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки.

На покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Новопавлівка, Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Сергіївка, Новомиколаївка та Новопідгородне. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

"За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 56 окупантів та 14 – поранено; знищено одну реактивну систему залпового вогню, одиницю автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога, пошкоджено один танк, три одиниці автомобільної техніки, дві гармати та один пункт управління безпілотними літальними апаратами. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів", – сказано в повідомленні.

На гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Привілля, Воздвижівська, Залізничне, Верхня Терса, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. Наразі триває одне боєзіткнення.

На оріхівському напрямку противник вісім разів намагався просунутися у районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили дві штурмові дії в напрямку Антонівки.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xK3qDmv9e3KZwjUBmC89FhKHpWMddjwoxV3UxjZcAZaiMeboTb6q3edeULuks4Ril

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 13.05.2026
Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

06:44 13.05.2026
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 289 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 289 од. спецтехніки – Генштаб

01:53 13.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

01:27 12.05.2026
На фронті відбулось 133 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 133 боєзіткнення за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

19:06 11.05.2026
Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

Науседа обговорив з Будановим співпрацю в оборонній галузі та питання регіональної безпеки

05:28 10.05.2026
На Закарпатті відбулася спроба нападу на приміщення ТЦК

На Закарпатті відбулася спроба нападу на приміщення ТЦК

04:21 10.05.2026
Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

Біля Тенеріфе готують міжнародну евакуацію пасажирів круїзного лайнера через спалах хантавірусу – ЗМІ

11:34 09.05.2026
ШІ-турель для перехоплення дронів пройшла бойове застосування на фронті – Федоров

ШІ-турель для перехоплення дронів пройшла бойове застосування на фронті – Федоров

10:33 09.05.2026
Кремль продовжує вимагати виведення Сил оборони України з Донбасу, тим часом становище Росії на фронті погіршилося – ISW

Кремль продовжує вимагати виведення Сил оборони України з Донбасу, тим часом становище Росії на фронті погіршилося – ISW

00:41 09.05.2026
На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

На фронті відбулось дві сотні боєзіткнень за добу – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ПС ЗСУ: Знешкоджено 710 ворожих БпЛА із 753, є влучання 27 дронів на 26 локаціях

Атака РФ може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет – радник міністра оборони

Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

ОСТАННЄ

Посольство України засудило напад на українських підлітків у Варшаві та закликало польську поліцію розібратися

УЧХ працює в регіонах, що постраждали від російських ударів дронами

Зеленський: на саміті "Бухарестської дев'ятки" досягнуто нових домовленостей у форматі Drone Deals та з оборонної співпраці

НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

У Сумах біля зупинки громадського транспорту вибухнула граната, загинув чоловік – поліція

Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

Норма про вміст 7-10% біоетанолу в бензинах з 1 липня 2026р може додати до його ціни до 4 грн/л – власник UPG

У Конгресі США петиція для примусового голосування законопроєкту про нову допомогу Україні зібрала 218 підписів

Глава МЗС Сербії пообіцяв підтвердити участь України у виставці EXPO 2027

Зеленський подякував Мадяру за засудження РФ: Москва знову демонструє, що є спільною загрозою для України і Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА