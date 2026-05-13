Інтерфакс-Україна
Події
23:36 13.05.2026

УЧХ працює в регіонах, що постраждали від російських ударів дронами

2 хв читати
УЧХ працює в регіонах, що постраждали від російських ударів дронами
Фото: Червоний Хрест України﻿

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим після російських дронових атак у чотирьох областях.

"Команди загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста працюють в Одеській, Черкаській, Рівненській та Івано-Франківській областях і спільно з рятувальними службами допомагають постраждалим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в середу.

В Одесі команда загону швидкого реагування УЧХ спільно з ДСНС працювала на місці атаки. Волонтери чергували для надання допомоги постраждалим і рятувальникам, а також долучилися до видачі гуманітарної допомоги. За даними ДСНС, внаслідок атаки безпілотників загорілися автомобілі у дворі житлового будинку. Попередньо постраждали дві людини.

Команда Черкаської обласної організації Українського Червоного Хреста працювала у Смілі. Волонтери надавали першу психологічну допомогу, провели огляд пошкодженого житла. Місцевим жителям, чиї домівки зазнали пошкоджень, видають матеріали для тимчасового ремонту та набори першої необхідності. За інформацією Черкаської обласної військової адміністрації, пошкоджено житлові будинки, троє людей постраждали та були госпіталізовані.

Команда загону швидкого реагування УЧХ у Рівненській області працює на місці ліквідації наслідків ворожої атаки у Рівному. Волонтери допомагають рятувальникам, забезпечують їх питною водою, надають психологічну підтримку місцевим жителям та чергують для надання першої допомоги. За даними ДСНС, у Рівному загинули три людини, шестеро постраждали.

В Івано-Франківську на місці ліквідації наслідків атаки працює команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. За даними ДСНС, у дев'ятиповерховому житловому будинку сталася пожежа. Шестеро людей врятовано, п'ятеро евакуйовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

 

Теги: #допомога #тчху #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:25 13.05.2026
РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Житомирщині – глава компанії

РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Житомирщині – глава компанії

14:29 13.05.2026
Пункт допомоги УЧХ працює у Полтаві для постраждалих внаслідок російської атаки БпЛА

Пункт допомоги УЧХ працює у Полтаві для постраждалих внаслідок російської атаки БпЛА

01:53 13.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 170 ворожих атак – Генштаб

01:29 13.05.2026
Американські компанії вважають російські атаки в Україні цілеспрямованими, але Вашингтон реагує стримано – ЗМІ

Американські компанії вважають російські атаки в Україні цілеспрямованими, але Вашингтон реагує стримано – ЗМІ

23:20 12.05.2026
Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

Сибіга: припинення російської агресії неможливе без США та Європи

22:56 12.05.2026
УЧХ долучився до евакуації людей з прифронтових територій Харківщини

УЧХ долучився до евакуації людей з прифронтових територій Харківщини

21:46 12.05.2026
Уряд продовжує програми підтримки ВПО та евакуйованих із прикордоння українців – Свириденко

Уряд продовжує програми підтримки ВПО та евакуйованих із прикордоння українців – Свириденко

19:44 12.05.2026
Свириденко та голова Конгресу депутатів Іспанії обговорили енергетичну підтримку та участь у відновленні України

Свириденко та голова Конгресу депутатів Іспанії обговорили енергетичну підтримку та участь у відновленні України

15:39 12.05.2026
УЧХ розпочав прийом заявок на грант для прифронтових громад

УЧХ розпочав прийом заявок на грант для прифронтових громад

14:25 11.05.2026
Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

Німеччина – №1 у світі щодо безпекової допомоги Україні, наголосив Федоров

ВАЖЛИВЕ

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ПС ЗСУ: Знешкоджено 710 ворожих БпЛА із 753, є влучання 27 дронів на 26 локаціях

Атака РФ може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет – радник міністра оборони

Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський: на саміті "Бухарестської дев'ятки" досягнуто нових домовленостей у форматі Drone Deals та з оборонної співпраці

НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

У Сумах біля зупинки громадського транспорту вибухнула граната, загинув чоловік – поліція

Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

Норма про вміст 7-10% біоетанолу в бензинах з 1 липня 2026р може додати до його ціни до 4 грн/л – власник UPG

У Конгресі США петиція для примусового голосування законопроєкту про нову допомогу Україні зібрала 218 підписів

Глава МЗС Сербії пообіцяв підтвердити участь України у виставці EXPO 2027

Зеленський подякував Мадяру за засудження РФ: Москва знову демонструє, що є спільною загрозою для України і Європи

Зеленський запропонував президенту Румунії співпрацю по Drone Deal

На Запорізькому напрямку росіяни вчинили наругу над тілами двох загиблих українських захисників – Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА