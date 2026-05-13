УЧХ працює в регіонах, що постраждали від російських ударів дронами

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим після російських дронових атак у чотирьох областях.

"Команди загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста працюють в Одеській, Черкаській, Рівненській та Івано-Франківській областях і спільно з рятувальними службами допомагають постраждалим", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в середу.

В Одесі команда загону швидкого реагування УЧХ спільно з ДСНС працювала на місці атаки. Волонтери чергували для надання допомоги постраждалим і рятувальникам, а також долучилися до видачі гуманітарної допомоги. За даними ДСНС, внаслідок атаки безпілотників загорілися автомобілі у дворі житлового будинку. Попередньо постраждали дві людини.

Команда Черкаської обласної організації Українського Червоного Хреста працювала у Смілі. Волонтери надавали першу психологічну допомогу, провели огляд пошкодженого житла. Місцевим жителям, чиї домівки зазнали пошкоджень, видають матеріали для тимчасового ремонту та набори першої необхідності. За інформацією Черкаської обласної військової адміністрації, пошкоджено житлові будинки, троє людей постраждали та були госпіталізовані.

Команда загону швидкого реагування УЧХ у Рівненській області працює на місці ліквідації наслідків ворожої атаки у Рівному. Волонтери допомагають рятувальникам, забезпечують їх питною водою, надають психологічну підтримку місцевим жителям та чергують для надання першої допомоги. За даними ДСНС, у Рівному загинули три людини, шестеро постраждали.

В Івано-Франківську на місці ліквідації наслідків атаки працює команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. За даними ДСНС, у дев'ятиповерховому житловому будинку сталася пожежа. Шестеро людей врятовано, п'ятеро евакуйовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється.