Зеленський: на саміті "Бухарестської дев'ятки" досягнуто нових домовленостей у форматі Drone Deals та з оборонної співпраці

За підсумками саміту країн "Бухарестської дев'ятки" та держав Північної Європи досягнуто нових домовленостей у форматі Drone Deals та з питань оборонної співпраці, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Саміт "Бухарестської дев'ятки" – важливий і потрібний формат. Сьогодні ми працювали разом із країнами B9 – Румунією, Естонією, Латвією, Литвою, Польщею, Словаччиною, Чехією, Болгарією та Угорщиною, – а також Північної Європи – Фінляндією, Данією, Ісландією, Норвегією та Швецією. Головне – є конкретні результати. Нові домовленості по формату Drone Deals, оборонної співпраці заради більшої безпеки в Україні та Європі", – написав він у Телеграм.

За словами президента, сьогодні український досвід і військова експертиза справді мають значення для партнерів. І Україна готова допомагати тим, хто від самого початку повномасштабної війни підтримував український народ та продовжує допомагати українському захисту.

"Саме так і має працювати справедливе партнерство – коли підтримка стає взаємною, а спільні рішення дають більше безпеки всім нашим народам", – резюмував Зеленський.

