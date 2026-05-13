23:01 13.05.2026

НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

НАТО у середу успішно завершило навчання Steadfast Deterrence 2026, повідомляє пресслужба SHAPE.

"Комп'ютеризовані командно-штабні навчання тривалістю майже півтора тижня, перші, в яких взяли участь усі штаби ACO, включаючи найновіше Об'єднане командування сил НАТО в Норфолку, стали стрес-тестом для інтегрованих військових планів НАТО згідно з Концепцією стримування та оборони євроатлантичного регіону, зосереджуючись на Арктиці та Крайній Півночі", – йдеться у повідомленні.

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) і командувач Європейського командування США Генерал Алексус Грінкевич наголосив, що "стратегічне середовище, в якому ми служимо, яке передбачає співпрацю між потенційними супротивниками по всьому світу, є складним і небезпечним і нагадує нам, що мир у сучасному світі вимагає сили".

"Такі навчання, як Steadfast Deterrence, дозволяють нам збільшити нашу силу як лідерів і штабів, за допомогою штучного інтелекту, для стримування та захисту євроатлантичного регіону", – додав він.

Заплановані та проведені SHAPE навчання включали вигаданий, але географічно точний сценарій, заснований на 360-градусному підході, для моделювання кризової ситуації на загальному театрі військових дій та перевірки активації стратегічного оборонного плану.

У Steadfast Deterrence 2026 взяли участь усі 32 союзники НАТО, що "продемонструвало відданість Альянсу колективній обороні". Навчання розпочалися 5 травня і були третіми навчаннями Steadfast Deterrence, проведеними НАТО.

Минулорічні навчання були першими, в яких SHAPE було підготовлено та сертифіковано як штаб стратегічних бойових дій.

Джерело: https://shape.nato.int/news-archive/2026

