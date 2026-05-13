У Сумах біля зупинки громадського транспорту вибухнула граната, загинув чоловік – поліція

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху гранати у невідомого неподалік зупинки громадського транспорту в Сумах, внаслідок чого загинув чоловік, повідомили у Національній поліції агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні, близько 21:45, до поліції надійшло повідомлення про вибух неподалік зупинки громадського транспорту у місті Суми. Попередньо встановлено, що у руках невідомого чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет, ймовірно, граната. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події", – розповіли в поліції.

Як зазначається, на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини та причини події.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації.