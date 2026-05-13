Інтерфакс-Україна
Події
22:45 13.05.2026

У Сумах біля зупинки громадського транспорту вибухнула граната, загинув чоловік – поліція

1 хв читати

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху гранати у невідомого неподалік зупинки громадського транспорту в Сумах, внаслідок чого загинув чоловік, повідомили у Національній поліції агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні, близько 21:45, до поліції надійшло повідомлення про вибух неподалік зупинки громадського транспорту у місті Суми. Попередньо встановлено, що у руках невідомого чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет, ймовірно, граната. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події", – розповіли в поліції.

Як зазначається, на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, криміналісти та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини та причини події.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Теги: #жертва #граната #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:07 13.05.2026
Взято під варту мешканця Охтирки, який кинув гранату під ноги правоохоронцям – прокуратура

05:23 12.05.2026
У Дніпрі під час проходження ВЛК помер чоловік, якого зупинили для перевірки військово-облікових документів

02:36 09.05.2026
Унаслідок удару дронів по селу на Чернігівщині загинув мирний житель, двоє поранені

22:55 06.05.2026
На Сумщині внаслідок російських атак дронами по цивільній інфраструктурі є загиблий та постраждалий

21:01 06.05.2026
7 травня оголошено днем жалоби у Сумах – мер

18:27 06.05.2026
Стало відомо про другу загиблу через атаку окупантів по дитсадку в Сумах – ОВА

13:11 06.05.2026
В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками – ОВА

11:48 06.05.2026
БПЛА влучили в дитсадок у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – мер

11:36 06.05.2026
УЧХ надавав допомогу після російських обстрілів у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі

11:25 06.05.2026
Ворог поцілив по цивільній будівлі у центрі Сум, інформація про постраждалих уточнюється – ОВА

