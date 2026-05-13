Ухвалений в РФ закон, який дозволяє Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу – МЗС України

Ухвалений Держдумою РФ закон, який дозволяє очільнику Кремля Володимиру Путіну вводити війська до інших країн, оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу, це особливо важливо на тлі юридичного запуску роботи Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі журналістам.

"Це рішення можна охарактеризувати двома словами: агресивне беззаконня. Надаючи собі необмежене право застосовувати російські окупаційні сили за межами країни під приводом нібито "захисту російських громадян", Путін фактично зізнається в тому, що агресія стала нормою державної політики Росії. Доречно нагадати, що звертаючись до Рейхстагу в лютому 1938 року, Гітлер виправдовував агресивні плани окупації Судетської області, по суті, ідентичними аргументами: "жахливими умовами життя німецьких побратимів у Чехословаччині". Схоже, російські парламентарі надихалися тими часами, створюючи свій законодавчий акт", – сказав речник у відповідь на питання журналістів.

У МЗС України підкреслили, що насправді Путіну плювати на російських громадян як за кордоном, так і всередині країни. Тихий додав, що щодня Путін "утилізує понад тисячу таких "співвітчизників" на фронті злочинної війни проти України, в якій Росія не має шансів досягти бодай якоїсь цілі". У відомстві наголосили, що якби режим у Москві турбували російські громадяни, найкращим способом їх захисту було би припинення війни проти України.

"Нинішній склад Державної думи РФ вирішив увійти в історію як фабрика з легалізації політичних авантюр, окупації та терору. Саме ці депутати роками штампують закони, які виправдовують агресію проти України, анексію чужих територій, репресії та подальшу мілітаризацію російської політики. Наголошуємо: уникнути відповідальності та згодом "спихнути" все на Путіна не вдасться. Дії поплічників режиму задокументовані та тягнутимуть за собою не лише моральну та історичну, але й міжнародно-правову відповідальність", – запевнили у МЗС.

Тихий також підкреслив, що ухвалений закон нічого не змінює для України, яка вже понад 12 років захищається від неспровокованої та невиправданої збройної агресії Російської Федерації.

"Але він оприявнює реальне обличчя агресивного режиму в Москві для всього світу. Це особливо важливо на тлі юридичного запуску роботи Спецтрибуналу", – наголосив речник.

Він нагадав, що за кілька днів понад три десятки держав-членів Ради Європи та країни з-поза меж Європейського континенту схвалять в Кишиневі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи Розширену часткову угоду про Керівний Комітет Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Як повідомили у відомстві, там буде присутній і глава МЗС України Андрій Сибіга.

"На відміну від "агресивних" законів, які штампує Держдума, цей конкретний міжнародно-правовий ad-hoc трибунал матиме реальну юридичну силу в десятках юрисдикцій. Не маємо сумніву, що він врешті притягне до відповідності злочинців. А закони про, по суті, легалізацію агресії, лише допоможуть пришвидшити його роботу та розширити доказову базу. Відповідальність неуникна", – заявив речник МЗС.

Раніше російські медіа повідомляли, що державна дума РФ прийняла у другому і третьому читанні законопроєкт, який дозволяє господарю Кремля Володимиру Путіну нібито на законних підставах відправляти війська в інші держави начебто для "захисту прав громадян Росії".

Згідно з документом, за рішенням Путіна збройні сили Росії можуть бути залучені до "виконання завдань із захисту російських громадян, заарештованих, утримуваних або підданих кримінальному чи іншому переслідуванню за рішеннями іноземних судів".

На підтримку законодавчої ініціативи проголосував 381 депутат (84,7%). Тих, хто утримався і виступив проти, не було.

Законопроєкт був внесений до Держдуми після серії попереджень з боку НАТО та європейських розвідок про можливу підготовку Росії до конфлікту з однією чи кількома країнами альянсу.