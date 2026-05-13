Норма про вміст 7-10% біоетанолу в бензинах з 1 липня 2026р може додати до його ціни до 4 грн/л – власник UPG

Київ. 13 травня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Вартість бензину з 1 липня 2026 року може зрости орієнтовно на 4 грн/л на фоні запровадження норми про обов'язковий вміст у ньому 7-10% біоетанолу, вважає власник і СЕО мережі АЗК UPG Володимир Петренко.

"Спиртовий бензин з 5% біоетанолу на 2 грн/л дорожчий, ніж звичайний. Я очікую, що це буде приблизно плюс 4 грн до ціни, якщо буде 10% біоетанолу", – сказав він під час форуму Energy Finance, організованому Ощадбанком у Києві в середу.

Він пояснив, що український спиртовий бізнес вже перебудувався на продажі на європейських біржах.

Зі свого боку голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус висловив переконання, що українські мережі АЗК зможуть з часом забезпечити додавання біоетанолу до бензину в Україні, що позитивно позначиться на його ціні, оскільки не будуть враховуватися витрати на логістику з-за кордону.

Петренко з цим погодився, але зауважив, що купувати біоетанол в Україні все одно доведеться за європейськими цінами, "на які чітко орієнтовані його виробники".

Засновник UPG також звернув увагу, що процедура змішування бензину з етанолом дуже складна і, якщо робити це неправильно, то можна зашкодити автомобілям. У зв'язку з цим він порекомендував автомобілістам ретельно обирати місце заправки.

В цілому він наголосив, що вміст біоетанолу – європейська практика, і це ніяк не впливає на авто.

"Ми зараз отримуємо ліцензію, щоб виробляти бензин з етанолом, але це складний процес. На всіх наших європейських терміналах встановлено блендування, ми знаємо як це робити. Ми веземо блендований бензин, але хочемо його блендувати на базах. Для цього потрібно купити та встановити відповідну технологію", – сказав Петренко в коментарі Енергореформі в кулуарах форуму.

Як повідомлялося, норма про обов'язкове додавання 5% біоетанолу в бензини автомобільні почала діяти з 1 травня 2025 року. Пізніше Верховна Рада відтермінувала до 1 січня 2026 року накладення штрафів на виробників, імпортерів та продавців пального за порушення цієї норми. Тобто, біоетанол мережі можуть додавати за своїм вибором. Згодом енергокомітет Верховної Ради запропонував відтермінувати ці штрафи ще до 1 липня 2026 року, але з цього числа підняти вимоги щодо вмісту біоетанолу до рівня не менше 7%.