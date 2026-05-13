Інтерфакс-Україна
Події
22:07 13.05.2026

У Конгресі США петиція для примусового голосування законопроєкту про нову допомогу Україні зібрала 218 підписів

У Конгресі США зібрала потрібні 218 підписів петиція для примусового винесення на голосування законопроєкту про нову допомогу Україні, повідомив журналіст Остап Яриш.

"Довгоочікувані новини з Конгресу: петиція, яка дозволяє примусово винести на голосування законопроєкт про додаткову підтримку України, зібрала достатню кількість підписів. Процес, який був заблокований багато місяців, нарешті зрушився з місця", – написав Яриш у Facebook.

За словами журналіста, 218-ий і останній підпис поставив конгресмен Кевін Кайлі з Каліфорнії. "Дуже довго петиції бракувало всього одного підпису – ніхто з конгресменів не хотів брати на себе відповідальність. Проукраїнські організації у Вашингтоні точково працювали над тим, щоб це змінити", – розповів він.

Яриш зазначив, що законопроєкт H.R. 2913, поданий демократом Грегорі Міксом, серед іншого передбачає продовження програми ленд-лізу до 2028 року і закладає до $8 млрд на військові позики 2026 року. Також він передбачає додаткові $600 млн на програму закупівлі озброєння USAI, запровадження суттєвих санкцій проти Росії та дипломатичну підтримку в поверненні викрадених українських дітей.

"Найближчими тижнями ініціативу мають винести на голосування у Палаті представників. Голосів там достатньо. Але очевидно, що це лише початок. Після цього має відбутись розгляд в Сенаті. І, зрештою, законопроєкт має підписати президент. Тому самі розумієте, шлях буде непростим", – пояснив журналіст.

Джерело: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=27432286323030002&id=100000260123600&post_id=100000260123600_27432286323030002&rdid=qHhYmtbAYdPC8uuQ#

09:27 13.05.2026
Петиція до Кабміну про ліквідацію стаціонарних блокпостів в тилових регіонах України не набрала необхідних голосів

08:33 13.05.2026
Іран зберіг значну частину ракетного потенціалу попри заяви про знищення його армії

07:27 13.05.2026
Трамп заявив, що зосередиться на торгівлі під час саміту із Сі Цзіньпіном, а не на війні з Іраном

02:19 13.05.2026
Трамп назвав повідомлення про успіх Ірану у війні зі США фактично зрадою

01:29 13.05.2026
Американські компанії вважають російські атаки в Україні цілеспрямованими, але Вашингтон реагує стримано – ЗМІ

23:55 12.05.2026
Петиція до президента із закликом не допустити ухвалення нового Цивільного кодексу набрала 25 тис. голосів

23:53 12.05.2026
Пентагон оцінив витрати США на війну в Ірані у $29 млрд – ЗМІ

16:26 11.05.2026
Петиція із закликом забезпечити доступ собак-помічників для людей з інвалідністю до метрополітену не набрала необхідних голосів

10:35 11.05.2026
Чергова петиція до Кабміну про скасування відрахування аліментів з бойових виплат військових набрала лише 87 голосів

09:29 11.05.2026
Петиція із закликом звільнити Фіданян з посади директора Департаменту освіти КМДА не набрала необхідних голосів

