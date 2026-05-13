Інтерфакс-Україна
21:47 13.05.2026

Глава МЗС Сербії пообіцяв підтвердити участь України у виставці EXPO 2027

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич у розмові з послом України Олександром Литвиненко наголосив на готовності щодо подальшої співпраці двох країн та пообіцяв підтвердити участь української сторони у спеціалізованій виставці EXPO 2027.

"Під час сьогоднішньої розмови з послом України в Сербії, його високоповажністю Олександром Литвиненком, я наголосив на нашій готовності до подальшої активізації політичного діалогу, підтримки двосторонніх політичних консультацій та покращення торговельної співпраці між двома країнами у найближчий період", – написав Джурич у Х.

Глава МЗС Сербії також висловив Литвиненку вдячність за принципову позицію України щодо поваги до територіальної цілісності та суверенітету Республіки Сербія.

"Оскільки Сербія та Україна традиційно підтримують дуже якісні відносини, ми сподіваємося підтвердити участь української сторони у майбутній спеціалізованій виставці EXPO 2027", – наголосив Джурич.

Він побажав Литвиненку успіхів у подальшому виконанні його дипломатичних обов'язків та приємного перебування в Республіці Сербія.

 

Теги: #сербія #expo2027 #співпраця

