Зеленський подякував Мадяру за засудження РФ: Москва знову демонструє, що є спільною загрозою для України і Європи

Президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Угорщини Петеру Мадяру за засудження російської атаки проти України.

"Важливий меседж засудження російської атаки проти України від прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Москва знову продемонструвала, що є спільною загрозою не лише для України, а й для сусідніх країн і Європи загалом", – написав він у Телеграм.

"Атака триває. Здійснено запуск перших ракет. Наша спільна позиція важлива для припинення цієї жорстокої війни. Дякую за небайдужість та сильну позицію!", – додав він.