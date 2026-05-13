Зеленський запропонував президенту Румунії співпрацю по Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Румунії Нікушору Дану співпрацю по Drone Deal та розраховує на підтримку Румунії щодо швидшого переходу до відкриття переговорних кластерів щодо євроінтеграції України.

"Я запропонував пану президенту співпрацю в спеціальному форматі Drone Deal. Домовилися, що команди опрацюють усі деталі", – написав він у Телеграм.

За словами президента, окрему увагу присвятили євроінтеграції України. "Ми розраховуємо якомога швидше перейти до відкриття переговорних кластерів, і підтримка з боку Румунії в цьому питанні для нас важлива", – наголосив Зеленський.

Він подякував Нікушору Дану за запрошення на саміт Бухарестської дев'ятки. За його словами, вони проговорили багато питань. "Важливо, що рухаємося з партнерами в напрямі технологічної кооперації", – зазначив президент.

Зеленський додав, що обговорили й реалізацію домовленостей у різних сферах, досягнутих під час його візиту до Бухареста в березні.

"Цінуємо солідарність Румунії та готовність разом працювати заради безпеки нашого регіону, зміцнення Європи й наближення справедливого миру", – резюмував Зеленський.