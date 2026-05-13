21:13 13.05.2026

На Запорізькому напрямку росіяни вчинили наругу над тілами двох загиблих українських захисників – Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора України розпочав досудове розслідування за фактом наруги над тілами двох загиблих українських військовослужбовців на Запорізькому напрямку, вчиненої 12 травня 2026 року представниками збройних сил РФ, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, російські військові відрізали голови полеглим захисникам. Такі дії кваліфікуються як порушення законів і звичаїв війни та є воєнним злочином за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснює головне слідче управління СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Наразі проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин злочину та причетних осіб.

 

