Інтерфакс-Україна
Події
21:07 13.05.2026

Дві жінки постраждали внаслідок дронової атаки на Козачу Лопань, їх шпиталізували до Харкова

1 хв читати

У середу, близько 18:00, російські fpv-дрони атакували приватний будинок у Козачій Лопані Дергачівської громади Харківської області, постраждали дві місцеві мешканки, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Під час атаки окупанти застосували щонайменше три fpv-дрони, завдаючи послідовних ударів по будинку, в якому перебували донька з матір'ю – жінки 1974-го та 1950-го років народження. Унаслідок влучань донька отримала численні уламкові поранення різних частин тіла, а мати зазнала гострої реакції на стрес", – написав Задоренко у своєму Телеграм.

За його словами, обидвох жінок вдалося оперативно евакуювати та ушпиталити до Харкова. Наразі загрози їхньому життю немає.

 

Теги: #харків #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 13.05.2026
Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 2-х університетів

Міносвіти оголосило конкурси на посади ректорів ще 2-х університетів

08:40 13.05.2026
ОВА: За добу на Дніпропетровщині внаслідок атак РФ загинули 8 людей, 11 поранені

ОВА: За добу на Дніпропетровщині внаслідок атак РФ загинули 8 людей, 11 поранені

07:44 13.05.2026
Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

Внаслідок нічної атаки БпЛА по Полтавській громаді пошкоджено електропідстанцію, частина споживачів без світла – ОВА

21:59 12.05.2026
ОВА: 13-річна дитина поранена внаслідок російської атаки на Сумщині

ОВА: 13-річна дитина поранена внаслідок російської атаки на Сумщині

21:26 12.05.2026
Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

Кількість постраждалих унаслідок атаки РФ на Кривий Ріг зросла до чотирьох, двоє людей загинули

07:54 12.05.2026
Ворог атакував Дніпропетровщину, є жертва і поранені

Ворог атакував Дніпропетровщину, є жертва і поранені

22:19 11.05.2026
Ворожий дрон влучив у дах багатоповерхівки в Харкові – мер

Ворожий дрон влучив у дах багатоповерхівки в Харкові – мер

13:58 11.05.2026
Ворожий дрон впав на подвір'я приватного будинку в Харкові, його знешкоджують вибухотехніки

Ворожий дрон впав на подвір'я приватного будинку в Харкові, його знешкоджують вибухотехніки

08:40 11.05.2026
Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

Окупанти обстріляли Харків і 7 населених пунктів області, поранені 5 мирних жителів – обладміністрація

17:18 10.05.2026
Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

Пожежа спалахнула через удар БпЛА по Харкову, даних щодо постраждалих немає

ВАЖЛИВЕ

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ПС ЗСУ: Знешкоджено 710 ворожих БпЛА із 753, є влучання 27 дронів на 26 локаціях

Атака РФ може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет – радник міністра оборони

Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

ОСТАННЄ

Комітет Ради з питань нацбезпеки заслухав керівництво компанії FirePoint – нардеп

Взято під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів на Миколаївщині

Будапешт викликав російського посла через атаку по Закарпаттю

Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП – ЗМІ

Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

Уряд виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини

Зеленський обговорив зі Стуббом дипломатичний трек, угоду по дронах та питання євроінтеграції

Власник Fire Point: Міндіч пропонував близько $1 млрд за 50% компанії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА