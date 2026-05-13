Дві жінки постраждали внаслідок дронової атаки на Козачу Лопань, їх шпиталізували до Харкова

У середу, близько 18:00, російські fpv-дрони атакували приватний будинок у Козачій Лопані Дергачівської громади Харківської області, постраждали дві місцеві мешканки, повідомив начальник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

"Під час атаки окупанти застосували щонайменше три fpv-дрони, завдаючи послідовних ударів по будинку, в якому перебували донька з матір'ю – жінки 1974-го та 1950-го років народження. Унаслідок влучань донька отримала численні уламкові поранення різних частин тіла, а мати зазнала гострої реакції на стрес", – написав Задоренко у своєму Телеграм.

За його словами, обидвох жінок вдалося оперативно евакуювати та ушпиталити до Харкова. Наразі загрози їхньому життю немає.