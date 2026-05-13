Комітет Ради з питань нацбезпеки заслухав керівництво компанії FirePoint – нардеп

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухав керівництво FirePoint щодо діяльності компанії та резонансної публічної інформації навколо неї, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Засідання відбувалося у двох форматах – відкритому та закритому. У відкритій частині члени комітету зокрема хотіли отримати відповідь на питання, чому інтереси саме цієї компанії лобіювалися на найвищому державному рівні – президентом та міністром оборони – перед міжнародними партнерами. За словами представників компанії, була домовленість із владою, що FirePoint вкладає всі доходи в ракетну програму, а держава максимально сприяє компанії в отриманні інвестицій та державних замовлень", – розповіла Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у середу.

За словами народної депутатки, представники FirePoint зазначили, що фігуранти "плівок Міндіча", не є бенефіціарами компанії.

"Водночас у компанії підтвердили, що бізнесмен Тимур Міндіч хотів придбати частку компанії у 2025 році, однак після тривалих переговорів у серпні 2025 року йому було відмовлено", – сказала Фріз.

Вона також зазначила, що згідно з відповідями представників FirePoint, компанія не отримувала кредитів у державному Sense Bank, а має там лише рахунки, проте мала кредитну лінію в Ощадбанку.

Фріз підкреслила, що стрімке зростання доходів компанії у FirePoint пояснили тим, що у 2024 році вона була єдиною компанією, яка перемогла у змаганнях, організованих посольством США, що й призвело до укладання відповідних контрактів на "deep strike".

"Окремо обговорювалося питання щодо можливого російського громадянства співвласника компанії FirePoint Дениса Штілермана. За його словами, російське громадянство він набув у 1991 році, оскільки навчався та проживав у Москві, а у 2016 році його було позбавлено російського громадянства. Наявність російського громадянства станом на зараз Штілерман

назвав неправдою", – наголосила народна депутатка.

Фріз зазначила, що у сфері оборони неприпустимі ручний лобізм, закриті домовленості та привілейовані компанії, що породжують зневіру та дискредитацію.

"Державний протекціонізм, який обростає корупційними схемами, руйнує імідж України перед міжнародними партнерами, спотворює міждержавні відносини, блокує постачання та послаблює нашу обороноздатність", – впевнена Фріз.

На її думку, правоохоронні та антикорупційні органи мають діяти оперативніше, щоб усі винні в корупційних діях фігуранти "плівок Міндіча" постали перед судом.

Як повідомлялося, Міндіч проходить як підозрюваний у справі про корупцію в українській енергетиці.