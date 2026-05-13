Інтерфакс-Україна
Події
20:43 13.05.2026

Взято під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів на Миколаївщині

За клопотанням прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону суд узяв під варту без права внесення застави 35-річного військовослужбовця, якого підозрюють в умисному вбивстві двох співслужбовців на Миколаївщині.

Як повідомляє Офіс генпрокурора у телеграм, за даними слідства, подія сталася 12 травня 2026 року близько 01:00 під час несення служби. Після спільного вживання алкоголю між військовослужбовцями виник конфлікт.

Під час сварки підозрюваний, за версією слідства, узяв закріплену за ним автоматичну зброю та здійснив постріли у бік двох співслужбовців.

37-річний та 58-річний військовослужбовці загинули на місці від вогнепальних поранень.

Того ж дня підозрюваного (п. 2 ч. 1 ст. 115 КК України) затримали в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії, призначено експертизи.

 

Теги: #вбивство #військовий #миколаївська

08:42 12.05.2026
Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, є знеструмлення

07:20 05.05.2026
У ЗСУ встановили, що винуватцем побиття військовослужбовця виявися оператор БпЛА одного з підрозділу

09:40 02.05.2026
Миколаївська область диверсифікувала всі системи опалення та генерує 4ГВт енергії при споживанні 300 МВт – Кім

08:01 02.05.2026
ОВА: Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаївщини, частково знеструмлено споживачів обласного центру

19:17 01.05.2026
Ексначальника правоохоронного органу Миколаївщини підозрюють у незаконному збагаченні на 22,6 млн грн

16:32 01.05.2026
Миколаївська область є лідером з відновлення бізнесу, працюємо над стабільними правилами для нього – Кім

02:48 01.05.2026
На Рівненщині затримали військового, який відкрив вогонь по працівниках ТЦК та поліцейському

20:47 29.04.2026
П'ятеро постраждалих на Миколаївщині через атаку "шахедів" – ОВА

07:43 28.04.2026
РФ за добу атакувала Миколаївщину дронами, у Миколаєві поранено чоловіка – ОВА

08:56 25.04.2026
ОВА: Через нічну атаку на Миколаївщині пошкоджено лінії електропередач, знеструмлено 6 населених пунктів

