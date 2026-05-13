Інтерфакс-Україна
Події
20:34 13.05.2026

Будапешт викликав російського посла через атаку по Закарпаттю

1 хв читати

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан на четвер викликала російського посла у Будапешті у зв'язку з атакою дронів на Закарпатті, повідомляє угорське видання HVG.

"Угорський уряд надасть усіляку допомогу тим, хто постраждав від атаки дронів на Закарпаття", – зазначив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на прес-конференції під час засідання уряду.

"Аніта Орбан підтримує зв'язок з головним консулом в Ужгороді, ми запропонували допомогу угорського уряду", – розповів Мадяр у зв'язку з атакою дронів на Закарпаття. "Ми готові надати як електроенергію, так і будь-яку іншу допомогу" – додав він.

 

Теги: #посол #рф #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 13.05.2026
Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

19:50 13.05.2026
Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

19:30 13.05.2026
Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

06:44 13.05.2026
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 289 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 289 од. спецтехніки – Генштаб

22:26 12.05.2026
Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

21:12 12.05.2026
Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

Україна ввела санкції проти 32 компаній з РФ, які забезпечують російський ВПК – укази

20:18 12.05.2026
Українська сторона не має жодної інформації про знайдений у Греції дрон – МЗС

Українська сторона не має жодної інформації про знайдений у Греції дрон – МЗС

00:11 11.05.2026
Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

20:09 10.05.2026
Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

17:41 10.05.2026
Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

ВАЖЛИВЕ

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ПС ЗСУ: Знешкоджено 710 ворожих БпЛА із 753, є влучання 27 дронів на 26 локаціях

Атака РФ може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет – радник міністра оборони

Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

ОСТАННЄ

Уряд погодив кандидатури представників держави до НР НЕК "Укренерго" та до ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" – Свириденко

Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП – ЗМІ

Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

Уряд виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини

Зеленський обговорив зі Стуббом дипломатичний трек, угоду по дронах та питання євроінтеграції

Власник Fire Point: Міндіч пропонував близько $1 млрд за 50% компанії

Радник Зеленського про консультації Єрмака: езотерикою в Офісі президента не займаються

Росія зробила головною ціллю залізничну інфраструктуру – Кулеба

Обвинувачення не надало переконливих доказів кримінальних дій Єрмака – адвокат

Адвокат Єрмака: Будь-яких підстав для тримання під вартою немає і не може бути

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА