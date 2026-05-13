Будапешт викликав російського посла через атаку по Закарпаттю

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан на четвер викликала російського посла у Будапешті у зв'язку з атакою дронів на Закарпатті, повідомляє угорське видання HVG.

"Угорський уряд надасть усіляку допомогу тим, хто постраждав від атаки дронів на Закарпаття", – зазначив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на прес-конференції під час засідання уряду.

"Аніта Орбан підтримує зв'язок з головним консулом в Ужгороді, ми запропонували допомогу угорського уряду", – розповів Мадяр у зв'язку з атакою дронів на Закарпаття. "Ми готові надати як електроенергію, так і будь-яку іншу допомогу" – додав він.