Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП – ЗМІ

Генсек НАТО Марк Рютте запропонував країнам Альянсу щорічно почати виділяти на допомогу Україні по 0,25% ВВП, проте деякі вже виступили проти ініціативи, повідомляє Politico з посиланням на джерела.

"Генсек Альянсу виступив із цією пропозицією на закритій зустрічі постпредів НАТО наприкінці минулого місяця... Він виступав у рамках підготовки до майбутнього саміту Альянсу в Туреччині в липні", – пише видання з посиланням на джерела, зокрема двох дипломатів.

Politico зазначає, що з урахуванням власної оцінки Альянсу сукупного ВВП НАТО це б означало щорічне виділення Україні $143 млрд.

Співрозмовники видання повідомили, що пропозиція генсека частково стала відповіддю на невдоволення деяких країн-членів, які вважають, що роблять для України набагато більше, ніж інші союзники по Альянсу.

Однак деякі країни, зокрема Франція і Велика Британія, виступили проти такої пропозиції, а для схвалення подібної ініціативи потрібна одноголосна підтримка членів НАТО.