Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

Словаччина відкрила пункти пропуску на кордоні з Україною, раніше закриті через масовану повітряну атаку на прикордонні області, повідомляє DennikN.

"Прикордонні переходи з Україною знову відкрито в обох напрямках, за даними поліції, ситуація наразі спокійна", – йдеться у повідомленні.

Процес оформлення на прикордонних переходах було відновлено о 17:47 за Києвом. За даними поліції, вони були тимчасово закриті з боку України.

Як повідомлялось, словацька сторона в середу закрила всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною, повідомляє фінансове управління Словаччини.