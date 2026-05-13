Інтерфакс-Україна
Події
20:09 13.05.2026

Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

1 хв читати
Словаччина відкрила ПП на кордоні з Україною – ЗМІ

Словаччина відкрила пункти пропуску на кордоні з Україною, раніше закриті через масовану повітряну атаку на прикордонні області, повідомляє DennikN.

"Прикордонні переходи з Україною знову відкрито в обох напрямках, за даними поліції, ситуація наразі спокійна", – йдеться у повідомленні.

Процес оформлення на прикордонних переходах було відновлено о 17:47 за Києвом. За даними поліції, вони були тимчасово закриті з боку України.

Як повідомлялось, словацька сторона в середу закрила всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною, повідомляє фінансове управління Словаччини.

 

Теги: #словаччина #україна #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 13.05.2026
Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП – ЗМІ

Рютте запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 0,25% ВВП – ЗМІ

20:11 13.05.2026
ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

18:57 13.05.2026
Словаччина закрила кордон з Україною через безпекове питання

Словаччина закрила кордон з Україною через безпекове питання

18:18 13.05.2026
Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

18:14 13.05.2026
Литва та Україна уклали угоду у сферах оборонної експертизи та оборонної промисловості

Литва та Україна уклали угоду у сферах оборонної експертизи та оборонної промисловості

00:23 13.05.2026
У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

У першому півфіналі "Євробачення-2026" визначено 10 фіналістів

18:44 12.05.2026
У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

У Києві презентували унікальний архівний запис про народження Голди Меїр

16:56 12.05.2026
Україна та Боснія і Герцеговина запровадять "транспортний безвіз" з 2027р.

Україна та Боснія і Герцеговина запровадять "транспортний безвіз" з 2027р.

16:31 12.05.2026
Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

Україна та США наближаються до укладення угоди про захист від БпЛА – ЗМІ

15:31 12.05.2026
Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

Канада першою поза Європою підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій для України

ВАЖЛИВЕ

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ПС ЗСУ: Знешкоджено 710 ворожих БпЛА із 753, є влучання 27 дронів на 26 локаціях

Атака РФ може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет – радник міністра оборони

Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

ОСТАННЄ

Дві жінки постраждали внаслідок дронової атаки на Козачу Лопань, їх шпиталізували до Харкова

Комітет Ради з питань нацбезпеки заслухав керівництво компанії FirePoint – нардеп

Взято під варту військового, якого підозрюють у вбивстві двох побратимів на Миколаївщині

Будапешт викликав російського посла через атаку по Закарпаттю

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

Уряд виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини

Зеленський обговорив зі Стуббом дипломатичний трек, угоду по дронах та питання євроінтеграції

Власник Fire Point: Міндіч пропонував близько $1 млрд за 50% компанії

Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА