Інтерфакс-Україна
Події
20:05 13.05.2026

Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про черговий воєнний злочин російської армії на гуляйпільському напрямку.

"12 травня 2026 року на гуляйпільському напрямку військовослужбовці 225 окремого штурмового полку потрапили в засідку, яку зробила інфільтрована група противника. На жаль, в ході бою двоє наших воїнів загинули", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі Генштабу.

За даними перехоплення розвідки, командир підрозділу збройних сил російської федерації віддав прямий наказ вчинити наругу над тілами полеглих українських воїнів.

"З радіоперехоплення чути, як командир наказує відсікти дві голови "для підтвердження" та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ. Вчиняючи наругу над тілами полеглих військових, окупанти вкотре продемонстрували свою садистську сутність та надмірну показову жорстокість. Це грубе свідоме порушення правил та звичаїв війни – воєнний злочин, який не має терміну давності", – поінформували у Генштабі.

Зазначається, що підрозділ, військовослужбовці якого вчинили такі звірства, попередньо уже встановлено. Зокрема, за наявною інформацією, злочинний наказ віддавав командир, який раніше вже наказував глумитися над українськими військовополоненими.

"Винні обов'язково будуть покарані. Відплата неминуча для кожного, хто брав участь у цьому звірстві", – наголосили військові.

 

Теги: #злочин #генштаб #рф

20:34 13.05.2026
