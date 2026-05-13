Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував масовану повітряну атаку Росії проти України у середу, наголосивши на тому, що попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне.

"Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне. Замість того щоб прийняти пропозицію України щодо продовження режиму припинення вогню, він продовжує війну. Упродовж ночі та протягом дня багато регіонів України зазнали російських атак", – цитують Сибігу на сайті МЗС України.

Міністр зазначив, що російські дрони атакували об'єкти цивільної інфраструктури та житлові райони в Одеській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Черкаській і Полтавській областях, а також у Києві, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській та інших областях, є загиблі та поранені серед цивільних.

"Закарпатська область, найзахідніший регіон України, ймовірно, зазнала одних із наймасштабніших ударів за весь час війни. Деякі російські дрони впали у безпосередній близькості до кордонів ЄС і НАТО", -наголосив він.

"Ці безперервні атаки демонструють, що ніхто не повинен сприймати слова Путіна за чисту монету. Путін – брехун, і світ має звертати увагу не на його слова, а на його дії", – додав очільник МЗС.

Сибіга зазначив, Що найкращий спосіб покласти край війні – суттєво посилити тиск на Москву: запровадити додаткові жорсткі санкції, збільшити підтримку України, посилити втрати Росії на полі бою, а також її міжнародну ізоляцію та відповідальність за скоєні злочини".