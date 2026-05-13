19:50 13.05.2026

Сибіга: Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував масовану повітряну атаку Росії проти України у середу, наголосивши на тому, що попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне.

"Попри свої заяви про нібито наближення завершення війни, Путін своїми діями доводить протилежне. Замість того щоб прийняти пропозицію України щодо продовження режиму припинення вогню, він продовжує війну. Упродовж ночі та протягом дня багато регіонів України зазнали російських атак", – цитують Сибігу на сайті МЗС України.

Міністр зазначив, що російські дрони атакували об'єкти цивільної інфраструктури та житлові райони в Одеській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Черкаській і Полтавській областях, а також у Києві, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській та інших областях, є загиблі та поранені серед цивільних.

"Закарпатська область, найзахідніший регіон України, ймовірно, зазнала одних із наймасштабніших ударів за весь час війни. Деякі російські дрони впали у безпосередній близькості до кордонів ЄС і НАТО", -наголосив він.

"Ці безперервні атаки демонструють, що ніхто не повинен сприймати слова Путіна за чисту монету. Путін – брехун, і світ має звертати увагу не на його слова, а на його дії", – додав очільник МЗС.

Сибіга зазначив, Що найкращий спосіб покласти край війні – суттєво посилити тиск на Москву: запровадити додаткові жорсткі санкції, збільшити підтримку України, посилити втрати Росії на полі бою, а також її міжнародну ізоляцію та відповідальність за скоєні злочини".

 

20:34 13.05.2026
Будапешт викликав російського посла через атаку по Закарпаттю

20:05 13.05.2026
Окупанти відсікли голови двом загиблим бійцям Сил оборони – Генштаб ЗСУ

19:30 13.05.2026
Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

06:44 13.05.2026
Окупанти за добу втратили 1130 осіб та 289 од. спецтехніки – Генштаб

22:26 12.05.2026
Трамп заявив про відсутність домовленостей із Путіним щодо питання Донбасу та очікує врегулювання війни РФ проти України

20:19 12.05.2026
Дві людини загинули через атаку по Кривому Рогу – ОВА

20:18 12.05.2026
Українська сторона не має жодної інформації про знайдений у Греції дрон – МЗС

20:06 12.05.2026
Росіяни влучили у житловий будинок у Кривому Розі, є загиблі і поранені – Вілкул

00:11 11.05.2026
Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

20:09 10.05.2026
Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

