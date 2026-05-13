19:46 13.05.2026

Уряд виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини

Фото: Урядовий портал

Кабінет міністрів України виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонщини, інформує урядовий портал у середу.

"Це питання обороноздатності, швидкої евакуації та життєзабезпечення громад та людей" – наголосила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, гроші будуть спрямовані на захист доріг, якими щодня користуються цивільні, військові та служби екстреного реагування. "Антидронові сітки уздовж дороги захищають людей від дронових атак росіян та дають можливість перевезти гумнітарні вантажі", – зазначила очільниця уряду.

Прем'єрка повідомила, що вже встановлено 190 км антидронових сіток на дорогах загальною протяжністю за кошти Херсонської ОВА спільно з Міноборони.

"Роботи з облаштування тривають. Опрацьовуємо окреме рішення щодо виділення дотації на ремонт доріг", – додала Свириденко.

Теги: #херсонщина #уряд

