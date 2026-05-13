Інтерфакс-Україна
Події
19:36 13.05.2026

Зеленський обговорив зі Стуббом дипломатичний трек, угоду по дронах та питання євроінтеграції

Зустріч Зеленського та Стубба у вересні 2025 в Києві | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський обговорили з президентом Фінляндії Александром Стуббом дипломатичні зусилля для закінчення війни Росії проти України та роль Європи в цьому процесі, а також підготовку угоди по дронах.

"Трансатлантична єдність на шляху до миру є необхідною. Скоординували позиції щодо подальших кроків. Важливо, що під час наших зустрічей партнери відзначають, що Україна зараз у найсильнішій позиції на полі бою за останній рік і стала надійним контрибутором безпеки для Європи та інших регіонів", – написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що обидві команди вже працюють над підготовкою Drone Deal, а також наголосив на важливості прогресу у євроінтеграції України.

"Наші команди вже працюють над підготовкою Drone Deal, і ми розраховуємо на оперативний результат. Окрема увага – євроінтеграції України. Зараз є необхідне вікно можливостей для відкриття всіх шести переговорних кластерів", – повідомив президент України.

Зеленський подякував Фінляндії за підтримку програми PURL, яка допомагає захищати життя в Україні та за принципову та послідовну позицію щодо підтримки України.

 

02:19 13.05.2026
Трамп назвав повідомлення про успіх Ірану у війні зі США фактично зрадою

19:55 12.05.2026
Художника Марчука нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого – указ

19:23 12.05.2026
Зеленський: Ми формуємо антибалістичну коаліцію в Європі

19:40 10.05.2026
Готується обмін тисячу на тисячу. Розраховуємо, що американці активно сприятимуть – Зеленський

19:21 10.05.2026
Ми підштовхнули Путіна до реальних зустрічей, треба знайти формат – Зеленський

12:59 10.05.2026
Зеленський скоординував позиції із президентом Фінляндії

14:51 08.05.2026
Україна розглядає можливість направлення груп експертів для зміцнення безпеки повітряного простору країн Балтії та Фінляндії через інциденти з дронами - Сибіга

08:48 07.05.2026
"Укрнафта" та фінська Wärtsilä підписали угоду про постачання обладнання для газопоршневих електростанцій

18:02 06.05.2026
Міністр оборони Фінляндії на зустрічі з Федоровим: Підтримуємо Україну, але проти зальоту дронів на свої території

18:52 27.04.2026
Українська TAF Industries та фінська Summa Defence планують СП з виробництва дронів у Фінляндії

