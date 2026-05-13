Зеленський обговорив зі Стуббом дипломатичний трек, угоду по дронах та питання євроінтеграції

Зустріч Зеленського та Стубба у вересні 2025 в Києві | Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський обговорили з президентом Фінляндії Александром Стуббом дипломатичні зусилля для закінчення війни Росії проти України та роль Європи в цьому процесі, а також підготовку угоди по дронах.

"Трансатлантична єдність на шляху до миру є необхідною. Скоординували позиції щодо подальших кроків. Важливо, що під час наших зустрічей партнери відзначають, що Україна зараз у найсильнішій позиції на полі бою за останній рік і стала надійним контрибутором безпеки для Європи та інших регіонів", – написав Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що обидві команди вже працюють над підготовкою Drone Deal, а також наголосив на важливості прогресу у євроінтеграції України.

"Наші команди вже працюють над підготовкою Drone Deal, і ми розраховуємо на оперативний результат. Окрема увага – євроінтеграції України. Зараз є необхідне вікно можливостей для відкриття всіх шести переговорних кластерів", – повідомив президент України.

Зеленський подякував Фінляндії за підтримку програми PURL, яка допомагає захищати життя в Україні та за принципову та послідовну позицію щодо підтримки України.