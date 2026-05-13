Власник Fire Point: Міндіч пропонував близько $1 млрд за 50% компанії

Головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, який декларує належність йому 97,5% акцій компанії, вчергове заявив, що відмовив бізнесмену Тимуру Міндічу, підозрюваному у справі про корупцію в українській енергетиці та у відмиванні грошей, у продажі 50% компанії за майже $1 млрд у серпні 2025 року.

"Остання пропозиція була достатньо велика – десь трохи менше мільярда доларів", – наголосив власник Fire Point на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК )у справі "Мідас" в середу.

Штілерман зазначив, що спочатку Міндіч пропонував $100 млн за 50% компанії, однак згодом сума пропозиції зросла до близько $1 млрд.

За словами генконструктора, до Fire Point також надходила пропозиція від суверенного фонду однієї з країн із пропозицією $758 млн за 30%.

Він зауважив, що Fire Point, ймовірно, не продаватиме частку компанії через подальше зростання її вартості та додав, що у березні 2026 року до компанії надійшла пропозиція на опціон з продажу компанії за $5,8 млрд. "Ми відмовились", – сказав Штілерман.

Головний конструктор Fire Point уточнив, що остання його розмова з Міндічем відбулася у січні 2026 року.

Окремо Штілерман наголосив, що секретар РНБО Рустем Умєров не має частки власності у Fire Point.

Як повідомлялось, інтернет-видання "Українська правда" оприлюднило частину розмов, задокументованих НАБУ. Зокрема, Міндіч та ексміністр оборони, а нині секретар РНБО Рустем Умєров начебто обговорювали потенційний продаж 33% частки FirePoint інвесторам за $600 млн, з яких з яких $300 млн інвестор готовий був вкласти в розвиток.

Генконструктор Fire Point заявляв, що оприлюднені "плівки Міндіча", з яких можна було зробити висновок про участь Міндіча у власності або грошових потоках компанії, є спробою її дискредитації, негативно впливає на репутацію та виконання державних контрактів.