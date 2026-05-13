Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував угорській колезі Аніті Орбан за засудження масованого повітряного нальоту по Україні у середу

" Дякую, Аніта Орбан, за вашу оперативну та чітку реакцію на російські удари. Сьогодні ми стикаємося з черговим масштабним нападом. Цей терор необхідно зупинити спільними зусиллями – заради безпеки всієї Європи. Ми використаємо кожну можливість для досягнення тривалого миру", – написав він у соцмережі Х.

Раніше угорське видання 24.hu повідомило, що від імені уряду Аніта Орбан відреагувала на повідомлення про атаку безпілотників на Закарпаття. Як зазначила міністерка на даний момент відомо про п'ять випадків падіння безпілотників, зокрема в Сольві та атаку на Ужгород – в останньому випадку удар припав на промисловий об'єкт.

"Ми постійно тримаємо в курсі нашого консула, кілька разів розмовляли з ним по телефону і просили інформацію про ситуацію на місці", – сказала Орбан. "Ми глибоко засуджуємо напад і сподіваємося, що ніхто не постраждав", – додала вона.