Інтерфакс-Україна
Події
19:30 13.05.2026

Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

1 хв читати
Сибіга подякував Угорщині за засудження атаки БпЛА по Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував угорській колезі Аніті Орбан за засудження масованого повітряного нальоту по Україні у середу

" Дякую, Аніта Орбан, за вашу оперативну та чітку реакцію на російські удари. Сьогодні ми стикаємося з черговим масштабним нападом. Цей терор необхідно зупинити спільними зусиллями – заради безпеки всієї Європи. Ми використаємо кожну можливість для досягнення тривалого миру", – написав він у соцмережі Х.

Раніше угорське видання 24.hu повідомило, що від імені уряду Аніта Орбан відреагувала на повідомлення про атаку безпілотників на Закарпаття. Як зазначила міністерка на даний момент відомо про п'ять випадків падіння безпілотників, зокрема в Сольві та атаку на Ужгород – в останньому випадку удар припав на промисловий об'єкт.

"Ми постійно тримаємо в курсі нашого консула, кілька разів розмовляли з ним по телефону і просили інформацію про ситуацію на місці", – сказала Орбан. "Ми глибоко засуджуємо напад і сподіваємося, що ніхто не постраждав", – додала вона.

 

 

Теги: #угорщина #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:18 12.05.2026
Українська сторона не має жодної інформації про знайдений у Греції дрон – МЗС

Українська сторона не має жодної інформації про знайдений у Греції дрон – МЗС

12:02 11.05.2026
МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето

МЗС: Угорщина припинить шантажувати ЄС правом вето

10:49 11.05.2026
Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

Сибіга в Брюсселі: Ми відкриті до нової сторінки у відносинах з Угорщиною, розраховуємо на офіційне відкриття кластерів

00:11 11.05.2026
Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

Сибіга їде до Брюсселю на переговори з ЄС і НАТО – МЗС України

20:09 10.05.2026
Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

17:41 10.05.2026
Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сибіга відвідає Брюссель для переговорів з ЄС та НАТО та у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

00:40 10.05.2026
Посол ЄС вважає повернення Угорщиною коштів Ощадбанку важливим сигналом, очікує нового імпульсу в переговорах про вступ

Посол ЄС вважає повернення Угорщиною коштів Ощадбанку важливим сигналом, очікує нового імпульсу в переговорах про вступ

21:40 09.05.2026
Україна готова поглиблювати парламентське співробітництво з Угорщиною – Стефанчук

Україна готова поглиблювати парламентське співробітництво з Угорщиною – Стефанчук

17:31 09.05.2026
Мадяр став прем'єром Угорщини

Мадяр став прем'єром Угорщини

09:40 08.05.2026
До Розширеної угоди про запуск трибуналу по агресії може доєднатися близько 30 держав – Кориневич

До Розширеної угоди про запуск трибуналу по агресії може доєднатися близько 30 держав – Кориневич

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ПС ЗСУ: Знешкоджено 710 ворожих БпЛА із 753, є влучання 27 дронів на 26 локаціях

Атака РФ може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет – радник міністра оборони

Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

РФ може пустити ракети проти України після всіх хвиль дронів – Зеленський

ОСТАННЄ

Радник Зеленського про консультації Єрмака: езотерикою в Офісі президента не займаються

Росія зробила головною ціллю залізничну інфраструктуру – Кулеба

Обвинувачення не надало переконливих доказів кримінальних дій Єрмака – адвокат

Адвокат Єрмака: Будь-яких підстав для тримання під вартою немає і не може бути

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ПС ЗСУ: Знешкоджено 710 ворожих БпЛА із 753, є влучання 27 дронів на 26 локаціях

Словаччина закрила кордон з Україною через безпекове питання

В Івано-Франківську є поранені через влучання БпЛА окупантів у житловий будинок – ОВА

Внаслідок російського удару на Херсонщині двоє загиблих, 26 поранено – прокуратура

Троє постраждало на Черкащині через наліт російських БпЛА – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА