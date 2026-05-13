Радник Зеленського про консультації Єрмака: езотерикою в Офісі президента не займаються

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на запитання, чи володів Володимир Зеленський інформацією про нібито косультації екс-голови Офісу президента Андрія Єрмака з езотериками при прийнятті кадрових рішень, заявивши, що ані разу з подібними явищами в Офісі голови держави не зустрічався.

""Езотерікою, нумерологією, феншуєм і так далі в Офісі не займаються... Жодного езотерика, нумеролога, феншуїста чи феншуїстки в Офісі за увесь час не бачив", – сказав він журналістам.

Литвин також наголосив, що "після звільнення Андрій Єрмак не впливає на рішення, не бере участі в ухваленні рішень та взагалі не в процесах".

Раніше сторона обвинувачення, а потім низка блогерів написали, що Єрмак нібито консультувався з ворожками, але сам він спростував це.