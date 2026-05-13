Інтерфакс-Україна
19:18 13.05.2026

Росія зробила головною ціллю залізничну інфраструктуру – Кулеба

Українські громади в середу, 13 травня, вчергове опинилися під масованими атаками, є загиблі, зазначив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Ворог цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі, житлових кварталах, енергетиці та логістиці. Однією з ключових цілей цієї атаки стала українська залізниця. 23 удари прийшлися саме по залізничних об'єктах на заході, півночі та в центрі України", – написав Кулеба в телеграм-каналі.

Він розповів, що пасажирів та залізничників на робочих місцях завчасно евакуйовували, без жертв.

"Але, на жаль, маємо втрати серед цивільних у місті залізничників – Здолбунові. Тут російський удар забрав життя двох перехожих – працівників залізниці. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих", – додав міністр.

Крім того, під обстрілами опинилися енергетична інфраструктура, мости, пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях.

"Росія вкотре демонструє свою справжню сутність – воює не з армією, а з цивільними людьми, транспортом, критичною інфраструктурою та тими, хто щодня забезпечує життя країни. Світ має бачити: росія-терорист свідомо вбиває мирних людей та атакує цивільну логістику", – резюмував Кулеба.

 

Теги: #наслідки #обстріли

