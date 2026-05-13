19:09 13.05.2026

Обвинувачення не надало переконливих доказів кримінальних дій Єрмака – адвокат

Адвокат Михайло Величко, який був присутній у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) на слуханні у середу сторін щодо клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку вважає, що обвинувачення поки що не надало доказів на підтвердження дій які мають ознаки інкримінованного йому злочину.

"Тому клопотання про обрання запобіжного заходу є мінімально формально обґрунтованим на даній стадії розслідування справи. Незважаючи на 16 томів справи, це поки що лише макулатура", – підкреслив адвокат.

Хоча, адвокат не заперечує, що навіть те, що Єрмак знайомий з Міндічем та Чернишовим достатньо для переконання стороннього спостерігача про можливість що він може бути причетним до справи про відмивання коштів через будівництво елітної нерухомості.

Адже, як сказала представник обвинувачення в судовому засіданні, Єрмаку інкримінується не набуття майна будинків, а будівництво за злочинні кошти, та приховування джерел походження.

