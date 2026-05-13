Адвокат Єрмака: Будь-яких підстав для тримання під вартою немає і не може бути

Захист екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака під час засідання суду наголосив, що підстав для тримання його під вартою немає, і у випадку обрання запобіжного заходу у вигляді застави, не обмежувати підзахисного територіально в пересуванні Україною, заявив адвокат Єрмака Ігор Фомін.

"Я прошу суд дослухатися до наших аргументів, постановити своє рішення відповідно до вимог закону. Постановлюючи це рішення, визнати, що повідомлення про підозру не є таким, що воно є обґрунтованим…А якщо слідчий суддя все ж таки визнає, що у обсяг тих доказів, які надала йому сторона обвинувачення, має бути розслідувано в подальшому і повідомлення про підозру має певні обставини, які є, і він визначає як обґрунтоване – то я прошу визначити відмовити в частині утримання під вартою. Я вважаю, як сторона захисту, що будь-яких підстав для тримання під вартою…Андрію Єрмаку просто немає і не може бути", – сказав він під час засідання у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) у середу.

Фомін запевнив у відсутності "будь-яких ризиків", про що сторона захисту донесла на відкритому і закритому судовому засіданні. Також він додав, що можливе обмеження пересування Єрмака Україною нашкодить його адвокатській діяльності.

"І тому прошу обрати йому запобіжний захід у вигляді застави і, обравши суму застави, не обмежувати його територіально в пересуванні Україною. Оскільки це практично може дуже негативно вплинути на його діяльність як адвоката, яка дуже потрібна не тільки адвокатурі, а взагалі Україні. Суму застави я прошу визначити… в межах, які передбачені законом", – заявив адвокат.