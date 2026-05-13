19:01 13.05.2026

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/7415

"Укрзалізниця" у середу, 13 травня, зазнала масованої російської атаки, результатом якої є 23 влучення в об’єкти залізниці, але рух зберігається по всій мережі, повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин журналістам.

"Пошкоджено: 3 локомотива, 7 вагонів приміського сполучення, 8 вантажних вагонів, 5 тягових підстанцій, 5 депо, 2 мости", – передав він інформацію "Укрзалізниці".

В той же час державна компанія зазначила, що не допущено травмувань та загибелі пасажирів, моніторингові команди зупиняли та завчасно евакуйовували пасажирів.

"На робочому місці: всіх вдалось завчасно відвести від ударів в укриття, травмувалась одна співробітниця (легка травма при прямуванні до укриття, забій). Поза робочими місцями: у Здолбунові серед цивільних, які загинули – 2 залізничників при атаці на місто, які не перебували на роботі, і також 1 поранений", -– додав Литвин.

