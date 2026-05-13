19:00 13.05.2026

ПС ЗСУ: Знешкоджено 710 ворожих БпЛА із 753, є влучання 27 дронів на 26 локаціях

В середу (з 08.00 по 18:30) противник атакував повітряний простір країни 753 ударними безпілотниками, протиповітряна оборона знешкодила 710 БпЛА, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння збитих дронів (уламки) на 26 локаціях, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

"13 травня (з 08.00 по 18:30) противник атакував 753 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, дронами-імітаторами типу "Пародія". З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу понад 892 ворожих безпілотників даних типів", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Як зазначили військові, основний напрямок удару – західні регіони країни!

Особливість атаки – противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України.

"За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 710 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" майже у всіх регіонах країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння збитих дронів (уламки) на 26 локація", – інформують у ПС ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі України є декілька ворожих БпЛА.

16:23 13.05.2026
У Смілі внаслідок атаки ударними БпЛА пошкоджено цивільні об'єкти, троє осіб травмовано

15:36 13.05.2026
Вже троє загиблих через атаку ворога на Рівненщині – ОВА

08:43 12.05.2026
Внаслідок ранкової атаки по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині, травмовано машиніста

09:52 09.05.2026
Ворог атакував Запоріжжя дронами, є загиблий та двоє поранених – ОВА

