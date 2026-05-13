Інтерфакс-Україна
Події
18:49 13.05.2026

Троє постраждало на Черкащині через наліт російських БпЛА – ОВА

1 хв читати
Три цивільних особи постраждали у населених пунктах області через масовану атаку російських безпілотників, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Черговий повітряний напад пережила Черкащина сьогодні… російське залізяччя накоїло вдосталь лиха в наших громадах. На щастя, минулось без загиблих. Троє травмованих жителів госпіталізовані – їм надають потрібну допомогу", – написав він у телеграм.

Табурець додав, що сили ППО знешкодили 18 цілей у небі області.

За його словами пошкодження в житловому секторі зафіксовано у Смілянській, Тернівській та Балаклеївській громадах. На Уманщині внаслідок падіння БпЛА зайнявся будинок – пожежу, як і в інших випадках, оперативно ліквідували.

На місцях влучань працюють всі необхідні служби.

Табурець подякував командні обласного Червоного Хреста за допомогу з матеріали для першочергових робіт.

 

Теги: #черкаська_область #бпла_рф

