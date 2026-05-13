Посол ЄС: Факт розгляду справи Єрмака у ВАКС під час війни демонструє стійкість антикорупційних органів та здатність працювати

Розгляд Вищим антикорупційним судом під час війни справи щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака свідчення того, що інституції демонструють стійкість та здатні працювати, вважає посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Я вважаю, що той факт, що колишній керівник Офісу президента постав перед Вищим антикорупційним судом, є свідченням роботи антикорупційних інституцій", – сказала вона під час спілкування з медіа на полях заходу "Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас Матернова зазначила, що подібні справи розглядаються, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ. Втім, посол впевнена, що цей факт, на жаль, буде використано у гібридній війні.

"Я впевнена, що, на жаль, цей факт буде використано в гібридній війні. А деякі використовуватимуть його як свідчення того, що корупція – це, по суті, начебто система тут", – наголосила вона.

Вона підкреслила, що однак "ті, хто розуміє реформи та аналізує їх", розглядатимуть це "як свідчення того, що інституції виявляються стійкими, зрілими та здатними працювати".

"Я, безумовно, дивлюся на це саме так", – наголосила Матернова.

Як повідомлялося, 11 травня НАБУ і САП повідомили ексочільнику Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у справі легалізації 460 млн грн на будівництві елітних котеджів під Києвом.