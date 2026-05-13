18:45 13.05.2026

Посол ЄС: Факт розгляду справи Єрмака у ВАКС під час війни демонструє стійкість антикорупційних органів та здатність працювати

Розгляд Вищим антикорупційним судом під час війни справи щодо колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака свідчення того, що інституції демонструють стійкість та здатні працювати, вважає посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Я вважаю, що той факт, що колишній керівник Офісу президента постав перед Вищим антикорупційним судом, є свідченням роботи антикорупційних інституцій", – сказала вона під час спілкування з медіа на полях заходу "Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас Матернова зазначила, що подібні справи розглядаються, незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ. Втім, посол впевнена, що цей факт, на жаль, буде використано у гібридній війні.

"Я впевнена, що, на жаль, цей факт буде використано в гібридній війні. А деякі використовуватимуть його як свідчення того, що корупція – це, по суті, начебто система тут", – наголосила вона.

Вона підкреслила, що однак "ті, хто розуміє реформи та аналізує їх", розглядатимуть це "як свідчення того, що інституції виявляються стійкими, зрілими та здатними працювати".

"Я, безумовно, дивлюся на це саме так", – наголосила Матернова.

Як повідомлялося, 11 травня НАБУ і САП повідомили ексочільнику Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у справі легалізації 460 млн грн на будівництві елітних котеджів під Києвом.

18:08 13.05.2026
Суддя перейшов до нарадчої кімнаті для винесення рішення щодо запобіжного заходу Єрмаку

18:05 13.05.2026
Рішення щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку буде оголошено в четвер о 9:00 – ВАКС

17:40 13.05.2026
Єрмаку інкримінується не набуття майна, а будівництво за злочинні кошти, – прокурор в суді

17:37 13.05.2026
Єрмак в суді заперечив усі звинувачення на свою адресу: Нічого не купував, не орендував, не сплачував нікому жодних грошей ні за що

16:57 13.05.2026
Єрмак про повагу до антикорупційних органів: Безумовно, вона в мене є, як і до всіх державних органів

16:45 13.05.2026
Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю

16:39 13.05.2026
Адвокат Єрмака – журналістам: Маємо надію на законне рішення, немає підстав для тримання під вартою

16:26 13.05.2026
Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації

15:34 13.05.2026
Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

15:02 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Підозра не обґрунтована, тримання під вартою не аргументоване

