Інтерфакс-Україна
Події
18:43 13.05.2026

Президенти України і Польщі обговорили потенційні контакти на найближчий час

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях саміту Бухарестської дев’ятки, з яким обговорив двосторонні відносини.

"Важливо, що маємо спільну позицію: потрібно, щоб вони були справді сильними й добросусідськими. Обговорили наші потенційні контакти на найближчий час. Я поінформував і про нашу дипломатичну роботу. У всіх зусиллях важлива єдність між Європою та США", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він подякував Польщі за всю підтримку за час повномасштабної російської агресії. У свою чергу, Навроцький підтвердив, що підтримка України триватиме.

 

