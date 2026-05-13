Атака РФ може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет – радник міністра оборони

Фото: https://www.facebook.com/Serhii.Flash

Масована комбінована атака РФ по Україні може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет та ще одна хвиля ударних БпЛА, повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Я вважаю, що це може бути завтра до обіду, десь так. Тобто вночі ми будемо бачити запуски ракет, потім, можливо, буде ще одна хвиля", – сказав він в ефірі телемарафону в середу.

За словами Бескрестнова, Росія накопичила достатній запас шахедів для атаки у середу та четвер.

Перша хвиля атаки вже відбулася із застосуванням кількох сотень шахедів, які запускалися з півдня та півночі, а однією з цілей був захід України.

"Ці атаки були дуже незвичайні: дрони рухалися дуже щільно, високо, поруч і трималися за 5-10 км від кордону з Білоруссю. Це була нова тактика перевантаження нашої ППО", – зазначив він.

Для відбиття атаки українські сили залучили перехоплювачі, армійську авіацію, гелікоптери та мобільні вогневі групи.

Основними цілями ударів є об’єкти критичної інфраструктури, зокрема "Укрзалізниця". РФ також застосовує реактивні дрони та керовані БпЛА на радіокеруванні, однак їхня кількість поки невелика.

Як повідомлялося, атака Росії на Закарпаття у середу, 13 травня, стала наймасовішою у регіоні з початку повномасштабного вторгнення.