18:39 13.05.2026

Сирський відвідав війська на олександрівському напрямку

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав з робочою поїздкою позиції військ на олександрівському напрямку.

"Російські окупаційні війська проводять тут інтенсивні штурмові дії… ворог активно застосовує БпЛА, артилерію та малі піхотні групи… Сили оборони України застосовують тактику активної оборони. Коли це можливо і доречно – наступають, мають певні успіхи", – поінформував він у Телеграмі.

Сирський у ході робочої поїздки зустрічався з командним складом армійського корпусу, а також 31-ї та 67-ї окремих механізованих бригад.

"Були доповіді командирів щодо поточної обстановки у смугах відповідальності, стану забезпечення озброєнням та військовою технікою, зокрема БпЛА, НРК, артилерійськими боєприпасами. Окрема увага – ротаціям особового складу на лінії бойового зіткнення", – написав головком.

Військові обговорили пропозиції щодо подальшого виконання бойових завдань та максимального ефективного знищення російських загарбників.

