Сили оборони знищили один із найдорожчих БпЛА противника "Мерлин-ВР" – СБС

Оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" Сил безпілотних систем Збройних сил України на східному напрямку знищили розвідувальний безпілотник "Мерлин-ВР".

"Його представив російський Науково-дослідний інститут сучасних телекомунікаційних технологій у 2021 році. Це доволі рідкісна ціль, а вартість комплексу, за відкритими даними, може перевищувати $300 тис", – повідомляє пресслужба СБС ЗСУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що "Мерлин-ВР" розроблено для ведення повітряної розвідки в автоматичному та напівавтоматичному режимах, зокрема для виявлення позицій, коригування вогню та спостереження за переміщенням сил і засобів.