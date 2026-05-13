Сили оборони знищили один із найдорожчих БпЛА противника "Мерлин-ВР" – СБС
Оператори прикордонного підрозділу "Фенікс" Сил безпілотних систем Збройних сил України на східному напрямку знищили розвідувальний безпілотник "Мерлин-ВР".
"Його представив російський Науково-дослідний інститут сучасних телекомунікаційних технологій у 2021 році. Це доволі рідкісна ціль, а вартість комплексу, за відкритими даними, може перевищувати $300 тис", – повідомляє пресслужба СБС ЗСУ в телеграм-каналі.
Зазначається, що "Мерлин-ВР" розроблено для ведення повітряної розвідки в автоматичному та напівавтоматичному режимах, зокрема для виявлення позицій, коригування вогню та спостереження за переміщенням сил і засобів.