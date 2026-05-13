18:35 13.05.2026

Данія офіційно приєднується до Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України – Сибіга

Данія офіційно приєднується до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Данія офіційно приєднується до Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України, ставши 34-ю державою, яка повідомила про це Раду Європи. Розширена часткова угода буде затверджена вже цієї п’ятниці в Кишиневі, Молдова, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Раніше повідомлялося, що до угоди приєдналося 32 держави і Європейський Союз.

14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Як наголосили в Офісі президента, після завершення підготовчих етапів трибунал має перейти до повноцінної роботи: розслідувань; висунення обвинувачень; судових проваджень та ухвалення вироків щодо злочину агресії.

Наступні етапи роботи над створенням Спецтрибуналу:

Фаза 1 (Skeleton Tribunal) – перехідний етап. У Гаазі формують "каркас" інституції: обирають 15 суддів до реєстру, призначають реєстратора, поступово набирають основний персонал, затверджують процесуальні правила, укладають міжнародні угоди про співпрацю та створюють адміністративну й технічну інфраструктуру. На цьому етапі трибунал іще не здійснює правосуддя, а завершує підготовку до повноцінного запуску.

Фаза 2 (full-fledged Tribunal) – повноцінне функціонування Спеціального трибуналу. Після завершення підготовчих етапів інституція переходить до здійснення своєї юрисдикції: починаються розслідування, висунення обвинувачень, судові провадження та ухвалення вироків щодо злочину агресії. До цього моменту мають бути сформовані всі ключові органи, забезпечені постійні приміщення, безпекова інфраструктура та механізми міжнародної співпраці, необхідні для ефективного здійснення правосуддя.

Україна розраховує, що Спецтрибунал має повноцінно запрацювати вже наступного року.

Рада ЄС ухвалила рішення, яке дозволить Європейському союзу стати членом-засновником Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Цей механізм стане першим випадком з часів Нюрнберзького процесу, коли держави скоординовано працюють над відповідальністю за злочин агресії.

