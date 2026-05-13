Інтерфакс-Україна
18:32 13.05.2026

Посол Франції прокоментував повідомлення про начебто пропозицію Парижа відтермінувати відкриття частини кластерів для України

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр заявив, що не буде "підтверджувати чи спростовувати" інформацію у медіа про відтермінування відкриття частини переговорних кластерів для України, зазначивши, що подібні обговорення мають відбуватися в Брюсселі.

"Я не буду це ані підтверджувати, ані спростовувати (повідомлення у медіа – ІФ-У). Насправді, зараз у Брюсселі йде дискусія, і це те місце, де вона має обговорюватися", – сказав він під час спілкування з медіа на полях заходу "Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення", передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас Весьєр наголосив, що "одне зрозуміло": Франція хоче, щоб "цей процес розпочався якомога швидше", адже раніше були складнощі через позицію єдиної держави-члена, якою була Угорщина. Він додав, що в будь-якому разі переговори про вступ до ЄС мають розпочатися з першого кластера "Основи", який охоплює фундаментальні реформи у сфері верховенства права.

"Щодо решти – обговорення триває. І важливо, щоб ми могли рухатися якомога швидше… І також ми чули, що багато чого вже зроблено, і ми маємо продовжувати цю роботу, одночасно визнаючи, що чимало вже готово для цього",- зазначив Весьєр.

Раніше в медіа з’явилася інформація, що Франція та Польща пропонують відтермінувати відкриття частини кластерів для України. Про це Радіо Свобода повідомили два джерела в дипломатичних колах ЄС. За словами співрозмовників, серед держав ЄС існує згода на відкриття першого, ключового кластеру Основи до кінця червня. Водночас щодо п’яти інших кластерів дві країни пропонують відкласти відкриття орієнтовно до осені.

11 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі за участі міністрів держав-членів Євросоюзу заявив, що Україна сподівається на відкриття першого кластера переговорів про вступ до ЄС 26 травня. Сибіга наголосив на прагненні України "відкрити перший переговорний кластер вже 26 травня, а п’ять інших – до кінця Кіпрського головування в ЄС, а також про бажання України підписати угоду про вступ в ЄС у 2027 році".

Дипломатичне джерело підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна", що Київ "не просто сподівається, а активно працює" над відкриттям першого кластера переговорів про вступ у ЄС 26 травня.

На сайті головуючого Кіпру зазначається, що 27-28 травня 2026 року в Лімасолі відбудеться неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ за участю міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Засідання пройде у форматі "Гімніх".

Головування Республіки Кіпр у ЄС триватиме шість місяців. Вже з 1 липня візьме на себе піврічне головування в Раді ЄС Ірландія.

