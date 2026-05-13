Події
18:27 13.05.2026

Атака РФ на Закарпаття у середу є наймасованішою у регіоні з початку повномасштабного вторгнення

Фото: Закарпатська ОВА

Російські війська у середу здійснили наймасштабнішу атаку безпілотниками на Закарпатську область з початку повномасштабного вторгнення, вибухи пролунали у кількох громадах області, зокрема, повідомлялося про рух БпЛА у напрямку Мукачева.

Про це повідомила Ужгородська міська рада та Повітряні сили ЗСУ.

"Триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення. Вибухи пролунали в кількох громадах області. Уся інформація буде згодом. Тривога ще триває! Закликаю мешканців області не покидати укриттів", – написав очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у телеграм-каналі о 16:50 у середу.

Станом на 18:00 у Закарпатській області оголошено відбій повітряної тривоги.

Через безпекову ситуацію та загрозу ударів словацька сторона тимчасово закрила три пункти пропуску на кордоні з Україною. За даними журналіста Віталія Глаголи, роботу призупинили КПП "Ужгород", "Малий Березний" та "Малі Селменці", проте агентству "Інтерфакс-Україна" станом на 18:00 не вдалось отримати підтвердження цієї інформації.

Окрім Закарпаття, були атаковані інші західні регіони. Вибухи було чутно у Луцьку та Львові. У Жовкві Львівської області зафіксовано повторні влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Як повідомив мер міста Олег Вольський, населений пункт залишився без електропостачання, на місці працюють екстрені служби.

