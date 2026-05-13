Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

Президент України Володимир Зеленський та його латвійський колега Едгарс Рінкевичс на полях саміті "Бухарестської дев’ятки" домовились про залучення експертів до модернізації спроможностей протиповітряної оборони Латвії.

"З президентом України Володимиром Зеленським ми домовилися про залучення українських експертів та обладнання до модернізації спроможностей протиповітряної оборони Латвії. Буде підготовлено довгострокову угоду про співробітництво у сфері оборони", – написав президент Латвії у соцмережі Х.