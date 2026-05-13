18:21 13.05.2026
Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії
Президент України Володимир Зеленський та його латвійський колега Едгарс Рінкевичс на полях саміті "Бухарестської дев’ятки" домовились про залучення експертів до модернізації спроможностей протиповітряної оборони Латвії.
"З президентом України Володимиром Зеленським ми домовилися про залучення українських експертів та обладнання до модернізації спроможностей протиповітряної оборони Латвії. Буде підготовлено довгострокову угоду про співробітництво у сфері оборони", – написав президент Латвії у соцмережі Х.