Інтерфакс-Україна
Події
18:21 13.05.2026

Україна домовились про залучення експертів до модернізації ППО Латвії

Президент України Володимир Зеленський та його латвійський колега Едгарс Рінкевичс на полях саміті "Бухарестської дев’ятки" домовились про залучення експертів до модернізації спроможностей протиповітряної оборони Латвії.

"З президентом України Володимиром Зеленським ми домовилися про залучення українських експертів та обладнання до модернізації спроможностей протиповітряної оборони Латвії. Буде підготовлено довгострокову угоду про співробітництво у сфері оборони", – написав президент Латвії у соцмережі Х.

08:58 13.05.2026
ППО України збила 111 зі 139 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 20 безпілотників на 13 локаціях

18:52 12.05.2026
Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії, обговорили оборонну співпрацю

16:57 11.05.2026
Сибіга обговорив з очільником МЗС Естонії поглиблення співпраці у сфері повітряної безпеки

20:09 10.05.2026
Україна готова співпрацювати з країнами Балтії щоб запобігти інцидентам з дронами – Сибіга

14:15 10.05.2026
Естонія очікує від України посилення контролю над дронами

08:14 10.05.2026
ППО ліквідувала 27 із 27 ворожих БпЛА, влучань не зафіксовано – Повітряні сили

12:58 09.05.2026
Латвія піднімала винищувачі через можливу повітряну загрозу біля кордону з РФ

08:17 09.05.2026
ППО ліквідувала 34 із 43 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання балістичної ракети та дев'яти дронів на шести локаціях – Повітряні сили

16:08 08.05.2026
Федоров: Завдання від президента – побудувати власну антибалістичну систему ППО разом із партнерами ЄС, це ключове питання для нас зараз

08:34 08.05.2026
ППО за ніч знешкодила 56 з 67 дронів, є влучання на восьми локаціях

