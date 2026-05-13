Інтерфакс-Україна
Події
18:12 13.05.2026

За чотири місяці року в Україні внаслідок атак РФ понад 800 загиблих та 4 тис. поранених цивільних осіб – ММПЛУ

Згідно з опублікованими у середу даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ), за перші чотири місяці 2026 року серед цивільних осіб в Україні 815 загиблих та 4 174 поранених – це більше, ніж за аналогічний період будь-якого з останніх трьох років.

"Згідно з оновленою доповіддю ММПЛУ щодо жертв серед цивільних осіб в Україні, у квітні загинуло щонайменше 238 цивільних осіб, а 1 404 отримали поранення, що збільшило кількість підтверджених жертв серед цивільних осіб у 2026 році до 815 загиблих та 4 174 поранених. Це на 21% більше, ніж у січні-квітні 2025 року, і на 93% більше, ніж за той самий період 2024 року", – йдеться у доповіді ММПЛУ.

Високий рівень жертв серед цивільних осіб зберігався й у травні. Наразі ММПЛУ підтвердила, що за перші сім днів травня загинуло 62 цивільні особи та 376 отримали поранення. Остаточна кількість, ймовірно, є вищою.

Хоча з 9 по 11 травня кількість жертв серед цивільних осіб зменшилася через зниження інтенсивності бойових дій, згодом вона знову зросла.

За даними місцевої влади, лише у Дніпропетровській області з 12 травня загинуло щонайменше дев’ять людей і 20 були поранені. Також 12 травня безпілотник малої дальності атакував чітко маркований вантажний автомобіль Всесвітньої продовольчої програми ООН, який доставляв продукти харчування цивільному населенню поблизу лінії фронту; водій отримав поранення.

Однією з головних причин зростання кількості жертв серед цивільних осіб стало більш активне застосування Російською Федерацією далекобійної зброї.

Наприклад, 16 квітня в результаті ракетного обстрілу та атаки баражувальними боєприпасами на Київ загинуло четверо цивільних осіб (два чоловіки, одна жінка та один хлопчик) і 54 отримали поранення (32 чоловіки, 19 жінок, дві дівчинки та один хлопчик).

Другою причиною загибелі та поранень серед цивільного населення стали безпілотники малої дальності, що використовувалися вздовж лінії фронту.

Наприклад, 4 квітня в прифронтовому Нікополі Дніпропетровської області ранковий удар безпілотників малої дальності по місцевому ринку призвів до загибелі п’яти цивільних осіб (четверо чоловіків та однієї жінки) та поранення 26 (13 жінок, 12 чоловіків та однієї дівчинки).

У квітні 2026 року безпілотники малої дальності вбили та спричинили поранення більшої кількості цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну у лютому 2022 року.

