18:18 13.05.2026

Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

На полях саміту Бухарестської дев’ятки президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, з яким домовилися про співпрацю у форматі Drone DeaІ.

"Під час зустрічі з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою головну увагу приділили нашій оборонній взаємодії та домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal: є двостороння угода між нашими країнами. Угода має посилити обидві наші країни в захисті, і важливо, що вона побудована на принципі взаємності: ми підтримуємо наших партнерів, які реально та відчутно підтримують наш захист", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він повідомив, що українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей.

"Передусім для захисту від сучасних загроз та посилення безпеки наших держав і всього регіону. Виклики в нас спільні, і долати їх потрібно разом", – зазначив він.

Зеленський подякував також Наусєді за чітку позицію щодо євроінтеграції України.

