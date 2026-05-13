18:14 13.05.2026

Литва та Україна уклали угоду у сферах оборонної експертизи та оборонної промисловості

Президент України Володимир Зеленський та його литовський колега Гітанас Науседа на полях саміті "Бухарестської дев’ятки" підписали угоду про співпрацю країн у сферах оборонної експертизи та оборонної промисловості.

"На полях саміту "Бухарестська дев’ятка" та Північного саміту я підписав угоду з президентом України Володимиром Зеленським про співпрацю між Литвою та Україною у сферах оборонної експертизи та оборонної промисловості. Ми всі добре знаємо: сьогодні Збройні сили України є найсильнішими в Європі. Вони набули унікального бойового досвіду та винесли важливі доктринальні уроки щодо протидії масштабній, технологічно орієнтованій війні на виснаження", – написав Науседа у соцмережі Х.

Він зазначив, що Литва буде співпрацювати з Україною у зміцненні оборонного потенціалу, обміні технологіями, досвідом та експертними знаннями – особливо у сфері протиповітряної оборони – а також у просуванні інноваційних технологічних рішень.

