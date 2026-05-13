РФ може пустити ракети проти України після всіх хвиль дронів – Зеленський

За даними розвідки, Росія може запустити ракети проти України після всіх хвиль дронів, мета РФ – перевантажити українське ППО, заявив президент України Володимир Зеленський.

"За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України. Наші воїни захищають Україну, але очевидна мета Росії – перенавантажити ППО і спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент зазначив, що росіяни, зокрема, цілеспрямовано запускають хвилі "шахедів" проти регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО.

За словами глави держави, були влучання в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також у Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.

"Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло. Мої співчуття рідним і близьким", – зазначив Зеленський.

Він повідомив, що від початку доби було вже щонайменше 800 російських дронів, і атака продовжується, у повітряний простір України залітають ще дрони.