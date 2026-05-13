Суддя перейшов до нарадчої кімнаті для винесення рішення щодо запобіжного заходу Єрмаку
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) завершив заслуховування сторін щодо клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку і наразі знаходиться в нарадчій кімнаті, після чого буде оголошено рішення.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники процесу – сторона обвинувачення, захист, сам підозрюваний – висловили свої аргументи щодо суті клопотання про обрання запобіжного заходу. Захист Єрмака і він сам заперечують проти задоволення клопотання, вважаючи підозру необґрунтованою, а запобіжний захід в вигляді взяття під варту з альтернативою застави в 180 млн грн безпідставним, зокрема, в частині визначеної суми.
Прокуратура своєю чергою наполягає на обґрунтованості самої підозри, а також на визначенні саме такої суми застави як альтернативи, оскільки справа є виключним випадком, а розмір застави співмірний з ризиками.
Суддя, видаляючись до нарадчої кімнати, не уточнив орієнтовний час оголошення рішення.
Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.
12 травня відбулося перше засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів. В той же день було оголошено перерву в засіданні до 13 травня на прохання захисту Єрмака надати час для ознайомлення з матеріалами справи.
В середу засідання продовжилося, перша його частина пройшла у закритому режимі та була перервана після оголошення повітряної тривоги в Києві.
САП просить суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.