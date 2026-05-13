Інтерфакс-Україна
Події
18:08 13.05.2026

Суддя перейшов до нарадчої кімнаті для винесення рішення щодо запобіжного заходу Єрмаку

2 хв читати

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) завершив заслуховування сторін щодо клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про обрання запобіжного заходу екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку і наразі знаходиться в нарадчій кімнаті, після чого буде оголошено рішення.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", учасники процесу – сторона обвинувачення, захист, сам підозрюваний – висловили свої аргументи щодо суті клопотання про обрання запобіжного заходу. Захист Єрмака і він сам заперечують проти задоволення клопотання, вважаючи підозру необґрунтованою, а запобіжний захід в вигляді взяття під варту з альтернативою застави в 180 млн грн безпідставним, зокрема, в частині визначеної суми.

Прокуратура своєю чергою наполягає на обґрунтованості самої підозри, а також на визначенні саме такої суми застави як альтернативи, оскільки справа є виключним випадком, а розмір застави співмірний з ризиками.

Суддя, видаляючись до нарадчої кімнати, не уточнив орієнтовний час оголошення рішення.

Як повідомлялося, ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

12 травня відбулося перше засідання ВАКС з обрання запобіжного заходу Єрмаку, який підозрюється в легалізації коштів. В той же день було оголошено перерву в засіданні до 13 травня на прохання захисту Єрмака надати час для ознайомлення з матеріалами справи.

В середу засідання продовжилося, перша його частина пройшла у закритому режимі та була перервана після оголошення повітряної тривоги в Києві.

САП просить суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн.

Теги: #єрмак #вакс #суддя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:08 13.05.2026
Адвокат Єрмака: Будь-яких підстав для тримання під вартою немає і не може бути

Адвокат Єрмака: Будь-яких підстав для тримання під вартою немає і не може бути

18:45 13.05.2026
Посол ЄС: Факт розгляду справи Єрмака у ВАКС під час війни демонструє стійкість антикорупційних органів та здатність працювати

Посол ЄС: Факт розгляду справи Єрмака у ВАКС під час війни демонструє стійкість антикорупційних органів та здатність працювати

18:05 13.05.2026
Рішення щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку буде оголошено в четвер о 9:00 – ВАКС

Рішення щодо обрання запобіжного заходу Єрмаку буде оголошено в четвер о 9:00 – ВАКС

17:40 13.05.2026
Єрмаку інкримінується не набуття майна, а будівництво за злочинні кошти, – прокурор в суді

Єрмаку інкримінується не набуття майна, а будівництво за злочинні кошти, – прокурор в суді

17:37 13.05.2026
Єрмак в суді заперечив усі звинувачення на свою адресу: Нічого не купував, не орендував, не сплачував нікому жодних грошей ні за що

Єрмак в суді заперечив усі звинувачення на свою адресу: Нічого не купував, не орендував, не сплачував нікому жодних грошей ні за що

16:57 13.05.2026
Єрмак про повагу до антикорупційних органів: Безумовно, вона в мене є, як і до всіх державних органів

Єрмак про повагу до антикорупційних органів: Безумовно, вона в мене є, як і до всіх державних органів

16:45 13.05.2026
Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю

Єрмак про можливість потрапити до СІЗО: Я про це не думаю

16:39 13.05.2026
Адвокат Єрмака – журналістам: Маємо надію на законне рішення, немає підстав для тримання під вартою

Адвокат Єрмака – журналістам: Маємо надію на законне рішення, немає підстав для тримання під вартою

16:26 13.05.2026
Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації

Єрмак – журналістам в суді: У мене немає такої суми для застави, є тільки те, що в декларації

15:34 13.05.2026
Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

Захист в суді щодо позиції обвинувачення: Доказами є дії, а не плітки, до чого тут Єрмак?

ВАЖЛИВЕ

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ПС ЗСУ: Знешкоджено 710 ворожих БпЛА із 753, є влучання 27 дронів на 26 локаціях

Атака РФ може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет – радник міністра оборони

Україна та Литва домовилися про співпрацю у форматі Drone Deal – Зеленський

РФ може пустити ракети проти України після всіх хвиль дронів – Зеленський

ОСТАННЄ

Обвинувачення не надало переконливих доказів кримінальних дій Єрмака – адвокат

"Укрзалізниця" повідомляє про 23 влучання ворога в об'єкти залізниці за добу

ПС ЗСУ: Знешкоджено 710 ворожих БпЛА із 753, є влучання 27 дронів на 26 локаціях

Словаччина закрила кордон з Україною через безпекове питання

В Івано-Франківську є поранені через влучання БпЛА окупантів у житловий будинок – ОВА

Внаслідок російського удару на Херсонщині двоє загиблих, 26 поранено – прокуратура

Троє постраждало на Черкащині через наліт російських БпЛА – ОВА

Президенти України і Польщі обговорили потенційні контакти на найближчий час

Атака РФ може тривати до обіду четверга, вночі можливі пуски ракет – радник міністра оборони

Сирський відвідав війська на олександрівському напрямку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА